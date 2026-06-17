“Pagine Aperte”: il nuovo singolo di Dasyel unisce storici compagni d’arte e giovani talenti del jazz-rock

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La squadra in DAW: collaborazioni storiche e nuove promesse

Per la complessa lavorazione e l’inserimento degli strumenti in DAW (Digital Audio Workstation), Dasyel ha voluto al suo fianco una squadra di musicisti d’eccellenza, unendo sodalizi storici a nuove eccellenze del panorama musicale:

• Il Maestro Orazio Lupo (Tastiere e Piano): compagno d’arte nei K2 e legato a Polizzi da una profonda collaborazione umana e musicale che risale fin dal lontano 1978, ha curato i tappeti e le raffinate linee di tastiere e pianoforte.

• Gaetano Fontanazza (Chitarre classiche ed effettistica): storico chitarrista dei K2, ha impreziosito l’atmosfera del brano con le sue chitarre classiche e un uso magistrale dell’effettistica.

• Gaetano Duca (Chitarre Jazz-Rock): giovane e talentuoso chitarrista che, con le sei spiccate inventive jazz-rock, ha firmato nel brano interventi solisti moderni, dinamici e freschi.

Il ringraziamento dell’artista

«Voglio ringraziare di cuore questi splendidi professionisti e amici» – dichiara Dasyel– «perché con il loro immenso talento e la loro sensibilità hanno permesso a questo brano di suonare esattamente come lo avevo sognato. Senza il loro contributo in studio, queste “pagine aperte” non avrebbero la stessa magia».





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• Performance di Orazio Lupo alle Tastiere :https://www.youtube.com/watch?v=b1ZCKPGh6Vc

• Performance di Gaetano Fontanazza: https://www.youtube.com/watch?v=7GGE3W8uRt4

• Album e performance di Gaetano Duca: https://www.youtube.com/watch?v=ngDQPMYHpOo&list=OLAK5uy_ncACtsU7LEl342oL0oJGxETqVzZdUFxBw

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Luogo: Sede LAVORO, MILANO, MILANO, LOMBARDIA