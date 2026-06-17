Paolo Campisi coordinatore Uil per la provincia di Enna. Gli auguri di Enzo Savarino, Uila: “Priorità, le aree interne”

Paolo Campisi, storico sindacalista della Uila ennese di cui è componente di Segreteria e presidente del Comitato provinciale Inail, è stato nominato dalla segretaria generale della Uil Sicilia Luisella Lionti nuovo coordinatore Uil con delega sul territorio di Enna. Subentra a Enzo Savarino, recentemente eletto segretario generale della Uila Sicilia.

Al coordinatore Uil gli auguri di Enzo Savarino: “L’esperienza, la passione e la competenza di Paolo Campisi rappresentano una risorsa in più nella nostra battaglia per sottrarre le aree interne al deserto che avanza, allo spopolamento. Esiste una questione meridionale nella questione meridionale, che emerge in tutta la sua drammaticità nell’Ennese dove alcune aree rischiano in appena 10 anni di non avere più abitanti. Non basta prendere atto dei dati e non serve piangersi addosso, ma è necessario agire. Noi proponiamo convintamente investimenti produttivi sul lavoro agricolo e forestale, che può essere strategico per invertire questo declino”.

Il segretario regionale della Uila conclude sottolineando anche “l’impegno dimostrato da Paolo Campisi nel suo mandato di presidente Inail a favore di ogni iniziativa per la tutela della sicurezza e della salute di lavoratrici e lavoratori”. Enzo Savarino commenta: “La Uil, il Sindacato delle Persone, è riuscita a imporre nel dibattito pubblico con la campagna #ZeroMortiSulLavoro la tragedia di un Paese dove gli incidenti in Agricoltura, come e più di altri settori, sono tantissimi. Sempre troppi! C’è molto da fare anche nella nostra provincia e Paolo Campisi saprà essere una guida preziosa in questo percorso”.



