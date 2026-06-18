Enna, focus sul gioco d’azzardo patologico: esperti e istituzioni a confronto al Tribunale

Il gioco d’azzardo patologico come emergenza sanitaria e sociale sempre più diffusa e dalle molteplici implicazioni giuridiche. È stato questo il tema al centro del convegno “Gioco d’Azzardo Patologico – Profili sanitari, sociali e giuridici di una dipendenza in crescita”, svoltosi nell’Aula Falcone e Borsellino del Tribunale di Enna su iniziativa del Centro GAP “La Tela” di Sperlinga, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Enna, Federconsumatori Enna e l’Ordine dei Commercialisti.

Un fenomeno in crescita che coinvolge famiglie e comunità

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Enna, Giuseppe Milano, insieme alle autorità istituzionali presenti. Nel corso delle due sessioni di studio, dedicate agli aspetti clinico-sanitari e ai profili giuridico-sociali della dipendenza, esperti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni hanno approfondito il ruolo dei servizi di cura, l’impatto del gioco compulsivo sulle famiglie, gli strumenti di tutela giuridica, le nuove forme di protezione digitale e le conseguenze economiche e sociali del fenomeno. Ampio spazio è stato riservato anche alle opportunità offerte dai percorsi di sostegno e dagli strumenti di esdebitazione. Dall’incontro è emersa la necessità di rafforzare la collaborazione tra sistema sanitario, istituzioni, professionisti e società civile per costruire percorsi sempre più efficaci di prevenzione, cura e reinserimento sociale delle persone colpite dalla dipendenza.