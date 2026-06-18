L’estate ennese: tutti gli eventi in programma, la celebrazione del 19 luglio su Canale 5

È stato presentato questa mattina al Comune il programma di “Enna d’Estate 2026”, il cartellone di iniziative che accompagnerà la stagione estiva in città dal 28 giugno al 4 settembre. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Vladimiro Crisafulli, l’assessore al Turismo, Commercio e Terzo Settore Marilisa Milano, la Giunta comunale e il consulente per gli eventi Mario Incudine.Il calendario prevede 24 appuntamenti distribuiti tra Enna alta, Enna bassa e Pergusa, con eventi di musica, teatro, danza, comicità e spettacolo rivolti a diverse fasce di pubblico.

Gli spettacoli

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è quello di rendere più attrattiva la città durante il periodo estivo, valorizzando al contempo il patrimonio culturale e i talenti del territorio.Uno dei momenti centrali del programma sarà rappresentato dai festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Visitazione. Accanto agli appuntamenti tradizionali, come la processione e gli spettacoli pirotecnici, sono previsti il festival canoro della Madonna dei Carusi, il format “Enna x Enna” dedicato agli artisti locali e il concerto del cantautore Ermal Meta, in programma il 2 luglio.Secondo quanto illustrato durante la conferenza stampa, particolare attenzione sarà dedicata anche all’illuminazione artistica del centro storico e alla valorizzazione degli spazi urbani coinvolti nelle celebrazioni.Il cartellone interesserà inoltre diversi quartieri cittadini e ricorrenze religiose, con appuntamenti previsti nelle aree di Sant’Anna, Fundrisi, Valverde e Sant’Agostino.

Gli altri eventi

L’apertura è fissata per il 28 giugno con uno spettacolo del Liceo “N. Colajanni”, mentre la chiusura è prevista il 4 settembre con “Batteristi sotto le stelle”.Tra gli artisti e le compagnie annunciati figurano Uccio De Santis, Antonio Interisano, il Corpo Bandistico “Città di Enna”, Grazia Di Michele, Alessio Bondì, Deborah Iurato, Piera Grifasi, Roberto Ciufoli, Artemis Danza, Daniele Ronco, Gaia Gentile, Mosa Pipitone e I Lautari. In programma anche il ritorno della tradizione del ballo liscio con la “Liscio Romagna Reunion”, prevista per il 19 luglio.

La festa su Canale 5

Sul fronte mediatico, è stata annunciata la trasmissione della festa del 2 luglio da parte dell’emittente Maria Visión, mentre la celebrazione eucaristica della domenica mattina del 19 luglio dovrebbe essere trasmessa in diretta su Canale 5.Per la realizzazione del cartellone, il Comune ha comunicato uno stanziamento di circa 110 mila euro, a cui si aggiunge il contributo di imprese private del territorio per oltre 150 mila euro.«Con questo cartellone vogliamo rilanciare la città e offrire un programma ampio senza ulteriori costi per l’ente», ha dichiarato il sindaco Crisafulli, ringraziando le aziende che hanno sostenuto l’iniziativa. L’assessore Marilisa Milano ha sottolineato come il calendario sia stato costruito con l’intento di rendere Enna «più viva, accogliente e attrattiva», valorizzandone il patrimonio storico e culturale.Mario Incudine, consulente per gli eventi dell’estate 2026, ha evidenziato infine la presenza di numerose prime regionali e la volontà di creare occasioni di incontro e partecipazione attraverso la cultura e lo spettacolo.

Ecco tutto il programma

28 GIUGNO – Piazza Duomo, ore 21.00

Donne di Ilio. La dignità nella sconfitta. Voci dalle rovine

Spettacolo teatrale dell’IIS “N. Colajanni – P. Farinato” di Enna, a cura della Curvatura Teatro e Drammaturgia Classica.

29 GIUGNO – Piazza Duomo, ore 21.00

Uccio De Santis

Comicità, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico con il celebre volto di “Mudù”.

30 GIUGNO – Piazza Duomo, ore 21.00

Antonio Interisano

Concerto tra repertorio lirico e classici della canzone napoletana.

1 LUGLIO – Piazza Duomo, ore 20.30

Corpo Bandistico “Città di Enna”

Tradizionale concerto con musiche classiche, popolari e colonne sonore.

2 LUGLIO – Piazza Europa, dalle ore 20.00

Aspettando i fuochi

Esibizione de “I Ragazzi della Madonna dei Carusi” e di tre artisti locali.

Dopo lo spettacolo pirotecnico

Ermal Meta in concerto

4 LUGLIO – Piazza Balata, ore 21.30

C’erano una volta i Beatles

Lezione-spettacolo di Marcello Stella dedicata ai Fab Four.

11 LUGLIO – Castello di Lombardia, ore 21.00

Grazia Di Michele

Concerto della storica cantautrice italiana.

15 LUGLIO – Viale IV Novembre, ore 21.00

Alessio Bondì

Le sonorità della nuova musica d’autore siciliana.

16 LUGLIO – Viale IV Novembre, ore 21.00

Song’s Sisters

Swing, jazz, pop e armonie vocali internazionali.

18 LUGLIO – Viale IV Novembre, ore 21.00

Lunarossa – Tributo a Renzo Arbore

Omaggio alle sonorità dell’Orchestra Italiana.

19 LUGLIO – Piazza Municipio, ore 21.30

Liscio Romagna Reunion

Serata danzante con musicisti legati alla tradizione di Raul Casadei.

25 LUGLIO – Castello di Lombardia, ore 20.00

Evento Pro Loco

Tributo a Claudio Baglioni e spettacolo del mago-comico Cris Claun.

26 LUGLIO – Sant’Anna, ore 21.30

Deborah Iurato – Battisti al femminile

Omaggio a Lucio Battisti. Apertura della serata con Giuditta Catalano.

27 LUGLIO – Piazza Duomo, ore 21.00

Piera Grifasi

Concerto lirico dedicato alle grandi arie dell’opera italiana.

31 LUGLIO – Pergusa, Piazza Ovidio, ore 21.00

Women Quintet – Note da Oscar

Le più celebri colonne sonore del cinema internazionale.

3 AGOSTO – Piazza Municipio, ore 21.00

Anita Vitale

Spettacolo musicale dedicato ai successi di Mina.

7 AGOSTO – Piazza Duomo, ore 21.00

Il Barbiere di Siviglia – Artemis Danza

La celebre opera rossiniana riletta attraverso la danza contemporanea.

8 AGOSTO – Chiostro Montesalvo, ore 21.00

Daniele Ronco

“Parabola discendente di un padre ambientalista”.

10 AGOSTO – Piazza Duomo, ore 21.00

Roberto Ciufoli

Comicità, teatro e intrattenimento con il noto attore televisivo.

15 AGOSTO – Piazza Spirito Santo, ore 21.00

Gaia Gentile

Concerto pop della giovane artista pugliese.

24 AGOSTO – Quartiere Fundrisi, ore 21.00

Mosa Pipitone – Evoluzioni Sonore

Progetto musicale tra sperimentazione e contaminazione di generi.

30 AGOSTO – Piazza Valverde, ore 21.30

I Lautari

Grande concerto della tradizione popolare siciliana.

4 SETTEMBRE – Piazza Sant’Agostino, ore 21.00

Batteristi sotto le stelle

Evento conclusivo della rassegna estiva.