1,2 milioni per il nuovo CCR di Assoro, Mpa: “Risultato importante per ambiente e servizi”

Il gruppo consiliare del Mpa di Assoro esprime soddisfazione per l’ammissione a finanziamento del progetto destinato alla realizzazione del nuovo Centro comunale di raccolta (CCR) in contrada Spiga Fontana, un’opera considerata strategica per il potenziamento della raccolta differenziata e dei servizi ambientali sul territorio.

L’intervento, denominato “Realizzazione di un centro comunale di raccolta (CCR) per i rifiuti solidi urbani”, potrà contare su un finanziamento di 1.198.409,21 euro nell’ambito del programma regionale dedicato al rafforzamento delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti.

Il plauso del gruppo consiliare Mpa

I consiglieri Angelo Di Pasqua, Sebastiana Bannò, Nino Porto e Pippo Bertini sottolineano come il risultato rappresenti un traguardo significativo per la comunità assorina. Pur dai banchi dell’opposizione, spiegano, il gruppo ha mantenuto in questi anni un approccio collaborativo e orientato all’interesse generale del paese.

Secondo gli esponenti autonomisti, il nuovo CCR consentirà di migliorare l’efficienza dei servizi ambientali e di mettere a disposizione dei cittadini una struttura moderna e funzionale, contribuendo alla tutela del territorio e alla crescita delle politiche di sostenibilità.

Ringraziamenti all’assessore Colianni

Nel commentare il finanziamento, il gruppo consiliare ha rivolto un ringraziamento all’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni, per il lavoro svolto e per l’attenzione riservata alle esigenze dei territori.

Gli esponenti del Mpa evidenziano come il finanziamento ottenuto da Assoro si inserisca in un più ampio percorso di sostegno ai Comuni siciliani e di promozione dello sviluppo sostenibile. Un intervento che, sottolineano, offre una risposta concreta alle necessità delle comunità locali e rafforza la qualità dei servizi pubblici, con l’auspicio che l’azione amministrativa regionale prosegua lungo questa direttrice.