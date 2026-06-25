Premi nazionali e internazionali per gli studenti del liceo musicale Colajanni-Farinato di Enna

Un anno scolastico che si chiude nel segno dell’eccellenza per il Liceo Musicale “Colajanni-Farinato” di Enna, con studenti, ensemble e orchestra protagonisti di concorsi musicali a livello nazionale e internazionale svolti tra Sicilia, Calabria e Campania, che ha visto il conseguimento di moltissimi premi, primi premi assoluti e borse di studio.

I risultati conseguiti nascono da un percorso formativo costante e da un lavoro quotidiano fatto di impegno, passio e continuità nello studio e nella pratica musicale d’insieme, accompagnati con costanza e dedizione dalla guida dei docenti di strumento e di musica d’insieme.

Tra i risultati più significativi figurano quelli ottenuti al

XXXI Concorso Nazionale “Città di Palermo”, con il primo premio assoluto e borsa di studio agli studenti: Alisea Martina Cangeri (flauto), Loris Cascino (pianoforte), Giuditta Catalano (canto jazz), Manuel Di Stefano (batteria) e Marika Paternò (canto lirico). Primo premio assoluto per Leon Bonfirraro e Hugues Ensemble. E ancora: primo premio per Gioia Bonaffini, secondo premio per Renata Salerno e Federico Alacca. Nella chitarra solista, secondo premio per Luca Lo Presti e al violoncello terzo premio per Giuseppe Emanuel Notarrigo. Nel duetto di violini, Riccardo Costantino Roca e Valentin Bogdan Tugui hanno ottenuto il terzo premio. Nella categoria violino, primo premio per Riccardo Costantino Roca e secondo premio per Giuseppe Orlando. Nei fiati, primo premio per Simone Di Marco e Angelo Martinez. Secondo premio per il Quartetto di violini composto da Martina Alessandro, Alessandra Rizza, Giorgia Maria Sfameni e Riccardo Roca. Il Quintetto di sax formato da Simone Di Marco, Marco Domenico Burgarella, Luca Lo Presti, Leon Bonfirraro e Angelo Avanzato ha ottenuto il primo premio.

Al Concorso Internazionale “Napolinova” nelle prove individuali hanno conquistato il primo premio Giuditta Sofia Catalano, Manuel Di Stefano, Gioia Bonaffini, Luciano Nicoletti e Renata Salerno, secondo premio per Riccardo Costantino Roca e Leon Bonfirraro, mentre Giuseppe Orlando e Alessandra Toscano hanno ottenuto il terzo premio. Tra le formazioni d’insieme, il Quartetto di Sax composto da Luca Lo Presti, Simone Di Marco, Leon Bonfirraro e Angelo Avanzato ha conquistato il secondo premio, mentre il Duo di chitarre formato da Sofia Di Marco e Alessandra Toscano ha ottenuto il terzo premio. Primo premio, infine, per l’Orchestra del liceo.

Ottimi risultati anche al Festival-Concorso di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Nola: primo premio per Giuditta Sofia Catalano, Manuel Di Stefano, Leon Bonfirraro e Giuseppe Orlando. Secondo premio per Giuseppe Emanuel Notarrigo, Riccardo Costantino Roca, Gioia Bonaffini e Luciano Nicoletti. Terzo premio per Giulia Colombo e per il Duo di violoncelli composto da Anita Rubulotta e Giuseppe Emanuel Notarrigo. Anche in questo caso l’Orchestra dell’Istituto ha ottenuto il primo premio.

Particolarmente brillante il percorso della classe di flauto traverso. All’XI Concorso Internazionale “Magna Graecia” hanno partecipato: il Duo Cangeri-Martinez che ha ottenuto il primo premio,

il Trio Marino-Turano-Crimì che ha conquistato il secondo premio, mentre Alisea Martina Cangeri ha conquistato il primo premio assoluto e Angelo Martinez il primo premio. Primo premio assoluto anche per l’Hugues Ensemble formato da Alfonso Valerio, Giovanni Sberna, Pietro Crimì, Gioia Luisa Francesca Alberghina, Andrea Marino, Ester Montedoro, Karol Roccasalva, Salvatore Turano, Angelo Martinez, Gaia Maria Firenze, Maria Giovanna Bua e Alisea Martina Cangeri.

Anche alla XVIII Rassegna-Concorso “Euterpe” di Agrigento l’Hugues Ensemble ha ottenuto il primo premio assoluto, aggiudicandosi inoltre il Premio Scala dei Turchi” per la migliore esecuzione e una borsa di studio.

I risultati conseguiti dunque confermano il lavoro svolto dall’istituto nella valorizzazione delle competenze individuali e collettive, consolidandone il ruolo nel panorama musicale ed educativo del territorio.







