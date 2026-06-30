Festa della Madonna della Visitazione, Enna si illumina con le nuove luminarie artistiche

Con l’accensione ufficiale avvenuta ieri, la città di Enna ha dato il via alle celebrazioni in onore di Maria Santissima della Visitazione. Per la prima volta, l’amministrazione comunale ha optato per l’installazione di luminarie artistiche concepite come strutture permanenti per l’intera durata del periodo festivo, interessando non solo il centro storico, ma anche le aree di Enna Bassa e Pergusa.

Una galleria luminosa nel cuore della città

L’intervento principale consiste in una galleria luminosa di circa 50 metri posizionata nei pressi del Municipio, composta da migliaia di luci a LED. Il progetto complessivo mira a creare un percorso luminoso che attraversi le principali vie e piazze del cuore antico della città, integrandosi con il programma delle manifestazioni civili e religiose.

L’avvio della festa patronale

L’attivazione delle luci è avvenuta in contemporanea con uno dei momenti più solenni della tradizione religiosa ennese: l’apertura della festa in Duomo, segnata dalla traslazione del simulacro della Madonna dalla Cappella dei Marmi all’altare maggiore. Tale sincronia sancisce ufficialmente l’inizio del calendario degli eventi patronali.

L’obiettivo dell’iniziativa

L’iniziativa, che si ispira a format già adottati con successo in altre località italiane per incrementare il richiamo turistico, ha l’obiettivo dichiarato di favorire la frequentazione del centro storico durante i giorni della ricorrenza.

In merito al nuovo allestimento, il sindaco Mirello Crisafulli ha dichiarato che le luminarie sono state pensate per offrire un’immagine rinnovata della città e accogliere i visitatori in un contesto di “bellezza condivisa”, mantenendo fermo il rispetto per le tradizioni e il sentimento di fede della comunità.

L’allestimento resterà operativo per tutta la durata delle celebrazioni, fungendo da cornice architettonica al percorso dei fedeli e dei turisti verso la Cattedrale.