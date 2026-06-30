il Cantautore Davide Vinciprova presenta i due nuovi inediti: “Sei” e “Super eroe”

Una data dal significato speciale per il cantautore Davide Vinciprova, che sceglie proprio oggi per presentare al pubblico due nuovi brani inediti: “Sei” e “Super eroe”, disponibili da oggi su tutte le principali piattaforme di streaming digitale, tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube e numerosi altri store online.





Per celebrare questa nuova uscita, i due brani sono disponibili anche in un esclusivo cofanetto CD Special Edition, pensato per tutti coloro che desiderano vivere la musica di Davide Vinciprova anche attraverso un formato fisico da collezione.





Con questi due nuovi lavori, il cantautore continua ad affermare l’importanza della presenza di entrambi i genitori nella crescita dei figli e il valore del ruolo paterno nella società contemporanea.





“Sei” e “Super eroe” raccontano emozioni, riflessioni e vissuti legati alla famiglia, mettendo al centro il bisogno dei bambini di poter contare sull’affetto, sulla guida e sulla presenza di mamma e papà. Due canzoni che invitano a riflettere su quanto sia fondamentale il dialogo, la responsabilità condivisa e la costruzione di un legame autentico tra genitori e figli.





In un periodo storico in cui il ruolo dei padri viene spesso percepito come sempre più marginale, Davide Vinciprova continua a dare voce a questa tematica sociale attraverso il linguaggio universale della musica, trasformando esperienze e pensieri in messaggi di sensibilità e consapevolezza.





“Sei” e “Super eroe” rappresentano due brani che resteranno per sempre, ha dichiarato nel corso dell’intervista effettuato durante la presentazione dei brani un nuovo capitolo che continua a raccontare storie capaci di unire emozione personale e riflessione collettiva.





I due inediti sono disponibili da oggi 29 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali.





SPOTIFY





APPLE MUSIC

https://music.apple.com/it/artist/davide-vinciprova/1875534087





AMAZON MUSIC

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YOUTUBE

https://www.youtube.com/@DavideVinciprova

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Invece per acquistare il cofanetto cd in special edition

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