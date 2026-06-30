L’IPSEOA “Don Pino Puglisi” di Centuripe conclude con soddisfazione gli Esami di Maturità dell’anno scolastico 2025/2026

Si sono conclusi il 29 giugno 2026 gli Esami di Maturità presso l’IPSEOA “Don Pino Puglisi” di Centuripe, che quest’anno ha accompagnato al diploma tre classi quinte: due corsi diurni, indirizzi Enogastronomia e Sala e Vendita, e una classe del corso serale di Enogastronomia.

Particolarmente significativo il risultato conseguito dal corso serale, che per la prima volta ha affrontato gli esami finali per il conseguimento del diploma. Gli otto corsisti hanno dimostrato grande impegno, motivazione e preparazione, conseguendo risultati di assoluto rilievo. Tra questi spicca il prestigioso voto di 100/100 ottenuto dalla signora Antonella Nicosia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico, prof. Serafino Lo Cascio, e dalla responsabile del corso serale, prof.ssa Grazia Sirna, che hanno sottolineato come i risultati raggiunti siano il frutto della determinazione degli studenti e della professionalità dei docenti che li hanno accompagnati nel percorso formativo.

Anche le due classi del corso diurno hanno ottenuto risultati molto positivi. In particolare, si distingue l’eccellenza dell’alunna Jolanda Castana della classe Quinta Sala e Vendita, che ha conseguito il massimo punteggio di 100/100. Numerosi altri studenti hanno inoltre ottenuto valutazioni superiori a 80/100, confermando l’elevato livello di preparazione raggiunto.

Le valutazioni finali conseguite dagli studenti testimoniano ancora una volta la qualità dell’offerta formativa dell’IPSEOA “Don Pino Puglisi” di Centuripe e l’efficacia del lavoro educativo svolto dall’intera comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico, insieme ai responsabili prof.ssa Grazia Sirna e prof. Felice Bonelli, desidera esprimere un sentito ringraziamento alle due commissioni d’esame per la professionalità, l’attenzione e la sensibilità dimostrate nello svolgimento dei lavori, valorizzando le capacità e le peculiarità di ciascun candidato.

Un ringraziamento particolare va infine a tutto il personale scolastico che, con dedizione e spirito di servizio, ha contribuito al regolare svolgimento delle prove d’esame e alla positiva conclusione dell’anno scolastico.

Luogo: IPSEOA “Don Pino Puglisi” di Centuripe, Via Dante Alighieri n.1, CENTURIPE, ENNA, SICILIA