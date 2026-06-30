Pergusa, la giunta Crisafulli rilancia l’Ente Autodromo: “Le attività fuori dalla Riserva”

«Sulla Riserva Naturale Speciale del Lago di Pergusa l’amministrazione comunale di Enna intende una sola lettura del significato della Riserva: quella della legge, attenendosi al rispetto di tutte le prescrizioni normative». Con questa presa di posizione l’amministrazione comunale di Enna interviene sul dibattito riguardante il futuro dell’area protetta, ribadendo che l’Ente Autodromo «resta strumento operativo dei soci», ma precisando che le attività «non debbano svolgersi necessariamente all’interno della Riserva Naturale, ma al di fuori dei suoi confini».

Apertura al confronto con Legambiente

Nel rispondere alle proposte avanzate da Legambiente Sicilia, che ha mosso delle critiche al piano su Pergusa di Crisafulli, l’amministrazione conferma «l’apertura a qualsiasi dialogo o confronto», precisando di essersi già attivata su diversi fronti per la tutela del territorio. Il Comune sottolinea che la gestione della Riserva dovrà continuare a muoversi nel rispetto delle norme vigenti, mantenendo distinto il tema della conservazione ambientale da quello delle attività che potranno svilupparsi all’esterno dell’area protetta.

I progetti su Pergusa e sulla città

Tra le iniziative illustrate dall’assessore allo Sviluppo economico, all’Innovazione e agli Investimenti, Michele Sabatino, figura un progetto di restauro ecologico integrato del Lago di Pergusa, predisposto insieme al Libero Consorzio comunale di Enna e candidato al programma europeo LIFE, sottoprogramma Nature and Biodiversity. Il piano prevede interventi di rinaturazione, tutela della risorsa idrica, fruizione controllata e prevenzione degli incendi.

Prosegue inoltre il progetto “Smart Structure”, finanziato dal Gal Rocca di Cerere in collaborazione con l’Università Kore di Enna, dedicato al monitoraggio e alla difesa delle pendici della città. L’amministrazione ha inoltre avviato le procedure per il completamento del Parco urbano di Enna bassa nell’ambito della Fua, con la riqualificazione del campo di atletica attraverso risorse della Cassa Depositi e Prestiti.

Tra le iniziative rientra anche l’adesione alla manifestazione di interesse promossa dalla Banca europea per gli investimenti per accompagnare Enna verso un modello di città circolare, con un piano orientato alla riduzione degli sprechi, alla rigenerazione delle risorse, alla sostenibilità ambientale e alla mobilità sostenibile.

Il sindaco: “Tutela e sviluppo possono convivere”

«La Riserva si tutela applicando la legge, non interpretandola a convenienza. Lo sviluppo del territorio e le attività dell’Ente Autodromo possono crescere fuori dai suoi confini, mentre dentro la Riserva vale soltanto ciò che la norma consente. Il confronto con chi ha a cuore l’ambiente, a partire da Legambiente, resta aperto. I progetti sul lago e sulla città circolare nascono proprio da questa idea di tutela e sviluppo che camminano insieme», dichiara il sindaco Mirello Crisafulli.

Con la nota, l’amministrazione ribadisce quindi la linea già tracciata sulla gestione della Riserva di Pergusa: pieno rispetto della normativa nell’area protetta, valorizzazione del ruolo dell’Ente Autodromo al di fuori dei suoi confini e disponibilità al confronto con le associazioni ambientaliste nell’ambito dei progetti di sviluppo e tutela del territorio.