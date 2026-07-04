Enna calcio, sindaco: “C’è un imprenditore che si è fatto avanti”

Si apre uno spiraglio per il futuro dell’Enna Calcio dopo l’incontro tra il sindaco Mirello Crisafulli e il presidente della società, Stompo.

La soluzione

Al centro del confronto la vicenda societaria, rispetto alla quale, secondo quanto riferito dal primo cittadino, è emersa «una significativa disponibilità» a individuare una soluzione.«Se il presidente manterrà la parola data, in linea con quanto riportato in larga parte nel suo comunicato, il problema potrà considerarsi superato, poiché c’è già la disponibilità di un imprenditore ad acquisire la società. A giorni comunicherò di chi si tratta», ha dichiarato Crisafulli.Il sindaco ha quindi invitato l’ambiente gialloverde a mantenere fiducia in vista dei prossimi sviluppi, rivolgendo un messaggio anche alla tifoseria e alla squadra: «Continuiamo a essere fiduciosi”.