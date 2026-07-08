Primo arrivo per la Orlando Haenna: ecco Aleksandar Djurdjević

La Orlando Pallamano Haenna presenta il suo primo acquisto in vista del prossimo campionato di serie A Gold di Pallamano Maschile dove parteciperà da matricola.

Si tratta del serbo Aleksandar Djurdjević 29 anni portiere di grande esperienza internazionale che porterà qualità, personalità e sicurezza tra i pali dei gialloverdi.

Djurdevic ha importante esperienza internazionale in campionati di alto livello. In quello ungherese prima e successivamente ha difeso i colori del Fjellhammer nella massima divisione norvegese, contribuendo a sfiorare uno storico accesso ai playoff per il club.

Dopodiche due stagioni con il Valence Handball, società ambiziosa della Proligue francese, protagonista di una continua crescita culminata con la conquista dei playoff.

Le sue ultime esperienze lo hanno visto protagonista nella prima divisione macedone con il Borec e Struga, due club dalla grande tradizione.

Proprio il capitolo legato al Borec traccia un parallelo straordinario con la storia dell’Haenna. Il club macedone, nato nel 1964 e protagonista in Europa negli anni ’90, ha affrontato nel 2018 una crisi drammatica che ne ha rischiato l’estinzione.

La sua rinascita – costruita sul sacrificio dei giovani locali, sul ritorno delle bandiere storiche e sull’orgoglio di una comunità unita – riflette perfettamente l’identità e lo spirito di resilienza del nostro club.

Aleksandar Djurdjevic ha vissuto da protagonista quel delicato periodo di rilancio, sposando una causa fatta di cuore e attaccamento alla maglia: valori che ora è pronto a mettere a disposizione del progetto ennese

«Abbiamo atteso qualche giorno prima di annunciare i nuoi arrivi commenta il Direttore Sportivo Enzo Arena – ma non potevamo fare altrimenti. Iniziamo con un ruolo molto delicato come quello del portiere. E sicuramente Djiurdjevic porta nella nostra squadra tanta esperienza che metterà anche a disposizione dei nostri portieri già confermati».