A19: incendio autotreno carico di grano a Mulinello, chiuso tratto verso Catania

Un autotreno carico di grano è andato a fuoco nel pomeriggio lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in prossimità dello svincolo di Mulinello, nel territorio di Enna.L’allarme è scattato intorno alle 13.30.

Tratta chiusa in direzione Catania

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna con una squadra e due autobotti per le operazioni di spegnimento.A causa dell’incendio, la carreggiata in direzione Catania è stata chiusa al traffico per consentire le attività di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Un altro incendio

Sempre nella zona dello svincolo di Mulinello, il personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Leonforte è impegnato nello spegnimento di un vasto incendio di vegetazione che ha interessato anche le aree a ridosso dell’autostrada.Sul posto operano anche le squadre Aib del Corpo forestale, gli agenti della Polizia Stradale e personale Anas per la gestione della viabilità e le verifiche sulla sicurezza dell’arteria.