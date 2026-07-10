Statale 117 Bis, chiusura di 3 giorni per lavori di AcquaEnna

La SS 117 bis sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Piazza Armerina Nord e Piazza Armerina Sud nelle giornate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 luglio per consentire l’esecuzione di lavori da parte di AcquaEnna.

La nota del sindaco Cammarata

Lo rende noto il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, con un avviso rivolto alla cittadinanza.Per limitare i disagi alla circolazione, saranno predisposti percorsi alternativi attraverso il centro urbano, che, sottolinea il primo cittadino, “saranno chiaramente indicati con apposita segnaletica”.

Pianificare gli spostamenti

Cammarata invita inoltre gli automobilisti a “programmare per tempo i propri spostamenti”, a “seguire le indicazioni presenti lungo il percorso” e a “prestare la massima attenzione alla viabilità temporanea”, in considerazione delle modifiche previste durante i tre giorni di chiusura dell’arteria.