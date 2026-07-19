L’ennese nella morsa del caldo record: scatta l’allerta della Protezione Civile mentre le fiamme assediano Enna Bassa

Un’ondata di calore senza precedenti sta investendo l’intera isola in queste ore, portando le temperature a livelli critici e facendo schizzare al massimo la soglia d’attenzione per il rischio ambientale. Secondo l’ultimo avviso della Protezione Civile Regionale (n. 146), per la giornata di oggi l’intera provincia di Enna è stata inserita in fase di “Attenzione” per il rischio incendi, con una pericolosità classificata come alta su tutto il territorio.

Le condizioni meteo-climatiche attuali, caratterizzate da tassi di umidità minimi nelle zone interne compresi tra il 10% e il 30% e temperature massime estremamente elevate, creano il terreno ideale per la nascita e la rapida propagazione dei roghi. Nel resto della regione la situazione non è migliore: città come Palermo sono già da bollino rosso con un livello di rischio 3 e temperature percepite fino a 39 °C, destinate ad estendersi anche alle altre province nei prossimi giorni.

L’incendio a Enna Bassa: case evacuate e paura per l’ospedale

La drammatica conferma della fragilità del territorio è arrivata già dalle scorse ore. Un vasto incendio si è infatti sviluppato a Enna Bassa, precisamente nei pressi del quadrivio strategico che collega Enna Alta, Pergusa, Caltanissetta e lo svincolo autostradale. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento, hanno risalito rapidamente la contrada Baronessa, muovendosi minacciosamente in direzione dell’ospedale Umberto I.

La situazione ha spinto l’amministrazione comunale a lanciare un appello urgente ai residenti delle zone “Enna Due” e “Baronessa”, invitandoli ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni in via precauzionale. Per chi è rimasto nelle aree limitrofe, la raccomandazione tassativa è di barricarsi in casa mantenendo porte e finestre serrate per evitare l’inalazione dei fumi densi che hanno avvolto la zona, visibili persino da Enna Alta.

Soccorsi in azione e viabilità in tilt

I vigili del fuoco, le squadre della protezione civile e i mezzi aerei stanno operando senza sosta per contenere il fronte del fuoco ed evitare che l’incendio travolga il centro abitato. Le operazioni di spegnimento stanno causando pesanti rallentamenti alla circolazione stradale. Le autorità locali rinnovano l’invito alla massima prudenza per tutti gli automobilisti, chiedendo di utilizzare percorsi alternativi per non intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso.

L’allerta della Protezione Civile resterà elevata. Si raccomanda ai cittadini di seguire scrupolosamente le indicazioni dei soccorritori e di segnalare tempestivamente qualsiasi nuovo principio di incendio alle autorità competenti.