Accordo fra Anas e i comuni di Enna e Piazza Armerina, rimosse discariche e pulite le strade

Anas, il Comune di Piazza Armerina e il Comune di Enna hanno realizzato un intervento congiunto di rimozione dei rifiuti abbandonati lungo alcuni tratti della strada statale 117/bis ricadenti nei rispettivi territori comunali.

Una collaborazione per ripulire il territorio

L’attività nasce dalla collaborazione tra le Istituzioni e dalla volontà comune di contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, che compromette il decoro del territorio, danneggia l’ambiente e può rappresentare un rischio per la sicurezza della circolazione.

Le operazioni hanno riguardato la raccolta e il corretto conferimento dei rifiuti rinvenuti lungo le pertinenze stradali, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dagli abbandoni.

Tutela dell’ambiente rilevante anche per l’Ente strade

“La tutela dell’ambiente e la cura del territorio richiedono un impegno condiviso tra tutte le istituzioni”, sottolinea il Responsabile della Struttura Territoriale Sicilia di Anas, Nicola Montesano. “La collaborazione tra Anas e le amministrazioni comunali ha consentito di intervenire in modo concreto e tempestivo, contribuendo a migliorare il decoro e la sicurezza delle aree interessate”.

Anas, il Comune di Piazza Armerina e il Comune di Enna richiamano inoltre l’importanza della collaborazione dei cittadini e del rispetto delle norme sul corretto conferimento dei rifiuti. Prevenzione, sensibilizzazione e controllo restano strumenti fondamentali per contrastare un fenomeno che incide sulla qualità dell’ambiente e comporta costi per la collettività.

L’iniziativa conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni nella tutela del territorio, nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione di una maggiore cultura del rispetto dei beni comuni.