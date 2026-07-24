Enna, Bottega Culturale presenta “Gli Amanti della Luce”: l’ultimo romanzo di Elena Pirrera

Un viaggio tra storia, esoterismo e amore nel cuore della città. Martedì 28 luglio, alle ore 18.00, il cortile dell’ex Convento dei Cappuccini, sede dell’Urban Center di Enna, ospiterà la presentazione del romanzo “Gli Amanti della Luce” di Elena Pirrera, pubblicato da Verdechiaro Edizioni.





L’iniziativa, promossa da Bottega Culturale, offrirà al pubblico un’occasione di incontro con l’autrice e di approfondimento su un’opera che intreccia storia, spiritualità e vicende umane, riportando il lettore in un viaggio oltre il tempo.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del presidente di Bottega Culturale, Antonio Messina. Nel corso della serata, alcuni brani del romanzo saranno interpretati dall’attrice e drammaturga Patrizia Fazzi, le cui letture accompagneranno il pubblico all’interno delle pagine del libro, contribuendo a creare un’esperienza immersiva.

A dialogare con l’autrice saranno Ivana Antinoro, presidente di Officina Medievale Enna e la giornalista Manuela Acqua, che guideranno la conversazione sui temi del romanzo e sul percorso di ricerca che ne ha ispirato la scrittura.

L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali promosse da Bottega Culturale con l’obiettivo di valorizzare la lettura, il patrimonio storico e il dialogo con gli autori, creando spazi di confronto e partecipazione.







