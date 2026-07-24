Nuova rete ospedaliera in provincia di Enna, Futuro nazionale scrive al prefetto

Comunicati Stampa - 24/07/2026

Il sottoscritto Avv. Carmelo Mirisciotti, quale Referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale –

Vannacci presso la Città di Enna, in riferimento alla complessa tematica della “Nuova Rete Ospedaliera”,

anche nell’ambito delle attività programmate ed intraprese dalla nostra componente politica, doverosamente

richiede urgentemente informazioni alle SS.LL. su operatività e servizi attivi e futuri nei 4 Ospedali di

Enna, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina.

Le Comunità della Provincia di Enna hanno necessità di fruire di servizi ed attività sanitarie a salvaguardia

della vita (pronto soccorso), come di ricorrenti prestazioni, anche domiciliari, che impattano notevolmente

sulle preoccupazioni e stati d’animo delle persone e delle popolazioni, specialmente le più fragili (disabili,

anziani, bambini, donne in stato di gravidanza).

Quotidianamente c’è l’urgenza e la necessità di ricorrere anche in Ospedale per le cure e terapie salvavita

come per le ricorrenti necessità farmacologiche per le malattie croniche.

Anche di recente, ieri, tra le popolazioni, assistendo allo smantellamento del pronto soccorso di Leonforte

per dare luogo, non si sa bene a cosa, si è immediatamente diffusa preoccupazione, sgomento ed

indignazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, gentilmente si chiede alle SS.LL. di intervenire tempestivamente al fine

di rassicurare le popolazioni per la garanzia delle prestazioni urgenti di pronto soccorso e di terapie.