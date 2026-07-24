Nuova rete ospedaliera in provincia di Enna, Futuro nazionale scrive al prefetto
Comunicati Stampa - 24/07/2026
Il sottoscritto Avv. Carmelo Mirisciotti, quale Referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale –
Vannacci presso la Città di Enna, in riferimento alla complessa tematica della “Nuova Rete Ospedaliera”,
anche nell’ambito delle attività programmate ed intraprese dalla nostra componente politica, doverosamente
richiede urgentemente informazioni alle SS.LL. su operatività e servizi attivi e futuri nei 4 Ospedali di
Enna, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina.
Le Comunità della Provincia di Enna hanno necessità di fruire di servizi ed attività sanitarie a salvaguardia
della vita (pronto soccorso), come di ricorrenti prestazioni, anche domiciliari, che impattano notevolmente
sulle preoccupazioni e stati d’animo delle persone e delle popolazioni, specialmente le più fragili (disabili,
anziani, bambini, donne in stato di gravidanza).
Quotidianamente c’è l’urgenza e la necessità di ricorrere anche in Ospedale per le cure e terapie salvavita
come per le ricorrenti necessità farmacologiche per le malattie croniche.
Anche di recente, ieri, tra le popolazioni, assistendo allo smantellamento del pronto soccorso di Leonforte
per dare luogo, non si sa bene a cosa, si è immediatamente diffusa preoccupazione, sgomento ed
indignazione.
Alla luce di quanto sopra riportato, gentilmente si chiede alle SS.LL. di intervenire tempestivamente al fine
di rassicurare le popolazioni per la garanzia delle prestazioni urgenti di pronto soccorso e di terapie.