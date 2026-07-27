INAIL di Enna, cambiano gli orari degli sportelli

Si comunica che dal 3 agosto al 18 settembre 2026 gli sportelli Aziende e Lavoratori della sede INAIL di Enna seguiranno il seguente orario:- Martedì dalle 9,00 alle 12,00.

Per garantire la sicurezza degli utenti e assicurare un servizio migliore, si invita ad utilizzare lo Sportello Digitale INAIL che è il servizio online per prenotare e gestire appuntamenti con gli uffici territoriali, offrendo consulenze in presenza o da remoto tramite Microsoft Teams. Si può accedere allo Sportellodigitale tramite il portale ufficiale INAIL o l’applicazione mobile usando SPID, CIE o CNS