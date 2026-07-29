Poste Italiane, cresce la logistica: 179 milioni di pacchi consegnati nel primo semestre 2026

Comunicati Stampa - 29/07/2026

Sei mesi da primato per la logistica di Poste Italiane, che da gennaio a giugno ha consegnato la

cifra record di 179 milioni di pacchi, segnando una crescita anno su anno del 12,5%.

Aumenta anche il numero di pacchi recapitati dai portalettere: 81 milioni, +22,6% rispetto al

primo semestre 2025. Un dato che cresce trimestre dopo trimestre: tra aprile e giugno, infatti, i

portalettere di Poste Italiane hanno effettuato quasi la metà delle consegne totali in tutto il

Paese. Un risultato che riflette il nuovo assetto della logistica avviato con la nascita della nuova

rete corriere a gestione diretta che potrà contare, grazie ad un nuovo accordo sindacale, su un

modello di distribuzione a zone capace di garantire maggiore flessibilità ed efficienza per milioni di

clienti.

Portalettere, dunque, sempre più centrali nella logistica di Poste Italiane legata all&#39;e-commerce,

secondo una strategia ogni giorno più green costruita su una flotta di 30 mila i veicoli a basse

emissioni, 6.200 dei quali full green. E nell’ottica di avere consegne sempre più sostenibili,

prosegue anche lo sviluppo del progetto Green Delivery, che offre ai clienti una gran varietà di

punti di ritiro: la rete dei circa 12.700 uffici postali a cui si aggiungono i circa 20 mila punti, tra

Rete Punto Poste e Locker, offre una nuova soluzione flessibile che, accentrando la consegna,

permette una consistente riduzione delle emissioni di CO2. Una soluzione, questa, che gode del

doppio vantaggio di rispondere alla domanda di consegne flessibili e alle esigenze di tutela

dell’ambiente.