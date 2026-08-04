Gd Troina, petizione contro blackout e disservizi della rete

Prende il via a Troina una raccolta firme promossa dai Giovani Democratici per sollecitare interventi sui frequenti blackout elettrici e sui disservizi che interessano la rete Internet e la telefonia, fissa e mobile.

I disagi

L’iniziativa nasce dalla volontà di portare all’attenzione delle istituzioni e dei gestori delle infrastrutture una situazione che, secondo i promotori, continua a creare notevoli disagi a cittadini, imprese e servizi pubblici.

Nella nota diffusa dal movimento si evidenzia come le interruzioni dell’energia elettrica e i rallentamenti delle connessioni compromettano numerose attività quotidiane.

Le criticità maggiori

Tra le criticità segnalate figurano le difficoltà nell’accesso ai portali scolastici e universitari, nello svolgimento dello smart working e nell’utilizzo dei servizi digitali della Pubblica amministrazione, oltre ai problemi riscontrati dagli esercizi commerciali nell’utilizzo dei terminali POS e nella gestione della fatturazione elettronica.

Particolare attenzione viene riservata anche all’ambito sanitario. Secondo quanto riportato nella nota, i disservizi possono determinare interruzioni nei sistemi informatici regionali utilizzati per la dematerializzazione delle ricette, con possibili ripercussioni sull’erogazione di prestazioni e sulla prescrizione dei farmaci.

Il pressing del Comune

I Giovani Democratici ricordano inoltre che l’Amministrazione comunale, pur non avendo competenze dirette sulla gestione delle reti, avrebbe più volte sollecitato i gestori chiedendo chiarimenti e interventi di ammodernamento. Nella nota viene riportata una dichiarazione dell’assessore ai Servizi tecnologici, Giuseppe Schillaci, il quale afferma che sono stati avviati lavori sulla rete in fibra ottica e che sarebbero previsti investimenti anche sulle infrastrutture sovracomunali. Allo stesso tempo, l’assessore ribadisce il diritto dei cittadini a protestare per un servizio ritenuto essenziale e sostiene la petizione come strumento per richiamare l’attenzione degli enti competenti.

Raccolta firme l’8 agosto

La raccolta firme prenderà ufficialmente il via sabato 8 agosto con un banchetto in programma dalle ore 10 al mercato cittadino. I moduli saranno disponibili sia per i cittadini sia per le attività commerciali interessate ad aderire all’iniziativa, anche ospitando i punti di raccolta nei propri esercizi.

Con la petizione i promotori chiedono risposte concrete e tempi certi per il potenziamento delle infrastrutture, sostenendo che una connettività stabile e affidabile rappresenti oggi un servizio essenziale per garantire il pieno esercizio dei diritti di cittadini, imprese e istituzioni locali.

