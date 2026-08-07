La morte di Gabriele, a Scoglitti il racconto dei genitori in una serata sulla sicurezza stradale

I familiari di Gabriele Giadone saranno tra i protagonisti della decima edizione di “Tutti Insieme per la Vita”, manifestazione dedicata alla promozione della sicurezza stradale, della legalità e della solidarietà, in programma questa sera, venerdì 7 agosto, alle 21.30 in piazza Sorelle Arduino a Scoglitti, nell’ambito dell’8° Premio Sicurezza e Legalità 2026.

I genitori di Gabriele

Sul palco saliranno i genitori del quindicenne di Barrafranca, Lucia e Angelo Giadone, che porteranno la loro testimonianza, trasformando il dolore per la perdita del figlio in un messaggio di sensibilizzazione rivolto soprattutto ai giovani. La loro presenza rappresenterà uno dei momenti più significativi della serata, dedicata alla cultura della prevenzione e al valore della vita.

La vicenda del 15enne

La vicenda di Gabriele continua infatti a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica anche sul piano giudiziario. Nei giorni scorsi, la difesa dell’unico indagato con l’accusa di omicidio stradale ha presentato una nuova richiesta di patteggiamento, che dovrà essere valutata dall’autorità giudiziaria. Un nuovo passaggio processuale che si inserisce nell’iter avviato dopo il tragico incidente costato la vita al ragazzo e che continua a essere seguito con grande partecipazione dalla famiglia e dalla comunità.

L’iniziativa di Scoglitti, patrocinata dal Comune di Vittoria e inserita nel cartellone di Estate Kamarinèe 2026, celebra quest’anno la decima edizione del progetto ideato nel 2016 da Biagio Lisa, consigliere nazionale dell’AIFVS e responsabile provinciale dell’associazione. In dieci anni il progetto ha attraversato numerosi comuni della provincia con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza stradale e della prevenzione.

Nel corso della manifestazione saranno consegnati riconoscimenti a cittadini, istituzioni, scuole, famiglie e lavoratori distintisi nella promozione dei valori della legalità, della solidarietà e della sicurezza. L’edizione 2026 renderà inoltre omaggio a storie di coraggio e senso civico che testimoniano l’impegno quotidiano di chi opera per il bene della comunità.

A condurre la serata sarà, per il secondo anno consecutivo, Roberto Ciaculli. La testimonianza dei genitori di Gabriele Giadone offrirà così un momento di intensa riflessione, ricordando come dietro ogni tragedia della strada ci siano famiglie segnate per sempre e come la prevenzione, il rispetto delle regole e la responsabilità individuale restino gli strumenti più efficaci per evitare che altre vite vengano spezzate.