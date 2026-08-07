Screening oncologici, l’ASP di Enna a Calascibetta per la festa di San Pietro

Riparte da Calascibetta la campagna dell’ASP di Enna dedicata alla promozione degli screening oncologici. In occasione dei festeggiamenti per San Pietro Apostolo, l’Azienda sanitaria provinciale ha allestito un gazebo informativo per fornire ai cittadini indicazioni sui programmi di prevenzione gratuiti previsti dai Livelli essenziali di assistenza.

L’iniziativa riguarda la mammografia per le donne tra i 50 e i 69 anni, il Pap test e l’HPV test per la prevenzione del tumore della cervice uterina e lo screening del colon retto, rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni.

Informazione e prenotazioni sul territorio

Al punto informativo era presente anche il direttore sanitario dell’ASP di Enna, Paolo La Paglia, che ha sottolineato l’importanza di portare le attività di prevenzione nei luoghi di maggiore partecipazione.

L’Azienda sanitaria ha annunciato che nelle prossime settimane il gazebo sarà presente anche in altre manifestazioni della provincia, offrendo ai cittadini informazioni sui programmi di screening e la possibilità di effettuare le prenotazioni direttamente sul posto.