Enna calcio, Panico punta su Pisano in società ma spunta la grana Gaeta: lo stadio è inagibile

L’Enna comincia a correre, ma la nuova stagione di Serie D parte con due questioni ancora da risolvere fuori dal campo: l’assetto societario e soprattutto lo stadio Gaeta.

La squadra ha iniziato oggi la preparazione: mattinata in palestra e poi lavoro a Pergusa, intanto Domenico Panico , consulente dell’Enna calcio, è al lavoro per costruire la rosa che affronterà il prossimo campionato.

Il nome di Pisano

Panico chiarisce però che il suo ritorno a Enna non coincide con l’assunzione di un incarico dirigenziale. Il 24 agosto è previsto un primo confronto con il presidente Giancarlo Travagin e uno dei temi sarà proprio la necessità di dare una struttura più definita alla società.

“Parlerò con il presidente – dice Panico a ViviEnna – perché serve dare struttura alla società con un direttore sportivo ed esecutivo”.

In questo quadro circola il nome di Giovanni Pisano. Siracusano, ex attaccante dell’Enna agli inizi della carriera, Pisano ha poi costruito un percorso sui grandi palcoscenici del calcio italiano. Per ora è un’ipotesi, uno dei nomi sul tavolo mentre la società valuta come organizzare il nuovo assetto.

Il Gaeta

La questione più urgente, però, sembra essere quella dello stadio. Lo stesso Panico ammette che il Gaeta non è attualmente agibile e che sarà necessario intervenire per rendere possibile l’utilizzo dell’impianto durante la stagione. Bisognerà realizzare la nuova recinzione ed inserire le torri faro per l’illuminazione: la fine lavori è prevista il 27 settembre ma con ogni probabilità ci sarà uno slittamento.

L’obiettivo della società è arrivare a una soluzione rapida, evitando che l’Enna debba giocare lontano dalla propria città. Ma il tempo stringe e, parallelamente, vengono sondati altri impianti. Tra le ipotesi c’è San Cataldo, anche se Panico non nasconde le difficoltà legate alla possibilità di utilizzarlo per le partite interne.