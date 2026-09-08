08 Settembre
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Enna
Agira
Aidone
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Catenanuova
Centuripe
Cerami
Gagliano C.to
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera
Villarosa
Aveva in casa 70 kg di cocaina e 170 mila euro, un arresto nel Milanese
Italpress - 08/09/2026
di Italpress
Aveva in casa 70 kg di cocaina e 170 mila euro, un arresto nel Milanese
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