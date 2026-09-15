Leonforte, riaperti sei aule e l’Auditorium della scuola Verga

Sei aule tornano a disposizione degli studenti dopo anni di chiusura e l’Auditorium della scuola Verga recupera la piena capienza di 360 posti. È il risultato degli interventi realizzati nel plesso scolastico, che hanno riguardato sia il recupero degli spazi didattici sia la sicurezza della struttura.

Il sindaco di Leonforte

A comunicarlo è il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, spiegando che le sei aule sono state recuperate grazie a un finanziamento del Ministero dell’Istruzione. Con un secondo finanziamento, questa volta della Regione Siciliana, sono stati invece realizzati interventi sul muro di cinta della scuola e sulle scale di emergenza dell’Auditorium.Proprio il completamento delle opere sulle vie di emergenza ha permesso di ripristinare la capienza complessiva della sala, che torna così nella disponibilità della scuola per le attività didattiche e per gli eventi della comunità.

“Restituiti gli spazi”

«Abbiamo restituito alla collettività altri spazi», afferma il sindaco, sottolineando il valore del recupero di ambienti destinati agli studenti e alle attività scolastiche.Il sindaco evidenzia infine il lavoro congiunto tra amministrazione comunale, uffici, scuola e impresa che ha eseguito i lavori.