Scuola: Enna, Alvano incassa il sì unanime del Consiglio sulla climatizzazione

Via libera all’unanimità dal Consiglio comunale di Enna all’ordine del giorno presentato dalla consigliera dei Giovani Democratici Laura Alvano per affrontare il problema delle alte temperature nelle scuole.

L’iniziativa

Il documento, promosso a livello regionale dal Pd Sicilia su iniziativa dell’onorevole Valentina Chinnici, impegna l’amministrazione a sollecitare la Regione Siciliana a predisporre un piano straordinario per la climatizzazione degli edifici scolastici.

La richiesta è di censire le strutture prive di sistemi adeguati, quantificare le risorse necessarie e inserire uno stanziamento specifico già nella prossima variazione di bilancio regionale.

Il segretario dei Gd di Enna

«Non possiamo chiedere a studenti e insegnanti di sopportare il caldo in aula ogni anno», dice Fabio Di Natale, segretario dei Giovani Democratici di Enna. «Laura ha ottenuto il sostegno di tutto il Consiglio su una richiesta precisa. Ora spetta alla Regione prevedere le risorse necessarie».

Gli interventi, secondo quanto illustrato da Alvano, dovranno puntare sull’efficienza energetica e prevedere, dove possibile, l’integrazione con fotovoltaico e fonti rinnovabili.

La risposta dell’assessore Adamo

Nel corso della seduta l’assessora alla Pubblica Istruzione Marinella Adamo, anche dirigente scolastica, ha riferito che l’amministrazione comunale è già al lavoro sul tema.Il documento sarà trasmesso alla Presidenza della Regione, all’Assemblea regionale siciliana, all’assessorato regionale all’Istruzione e ai presidenti dei gruppi parlamentari dell’Ars.



