Al lago Nicoletti una domenica dedicata agli sport d’acqua e outdoor

Il lago Nicoletti si prepara a ospitare domenica 27 settembre Vivilago, manifestazione promossa dal Comitato Sicilia Uisp che propone una giornata dedicata allo sport e alle attività all’aria aperta. Tra le discipline in programma anche il Dragon Boat, la caratteristica imbarcazione di tradizione cinese sulla quale gli equipaggi procedono a ritmo di pagaia seguendo il tempo scandito dal tamburino.

Le imbarcazioni possono ospitare da 10 a 22 persone e sono riconoscibili dalla testa del drago collocata a prua e dalla coda a poppa. A bordo, oltre agli atleti, trovano posto il tamburino, che detta il ritmo della vogata, e il timoniere, incaricato di mantenere la direzione.

Dalla canoa al trekking

Il Dragon Boat sarà inserito in un programma più ampio che coinvolgerà le strutture del Circolo Nautico Tre Laghi. I partecipanti potranno cimentarsi anche con canoa, nuoto e altre discipline acquatiche, oltre che con arrampicata sportiva, trekking e mountain bike.

La manifestazione prenderà il via alle 10. Il lago Nicoletti è raggiungibile dalla SS121, da Enna in direzione Leonforte, e dall’autostrada A19 attraverso gli svincoli di Enna e Mulinello.