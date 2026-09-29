La Divisione anticrimine in prima linea: prevenzione, tutela dei fragili e vicinanza al territorio

Comunicati Stampa - 29/09/2026

Lavorare dietro le quinte della sicurezza pubblica significa spesso agire prima che il reato si

compia. È quello che fa ogni giorno la Divisione Anticrimine della Questura di Enna, un ufficio

nevralgico che fa da scudo alle fasce più deboli e gestisce le situazioni più delicate della provincia,

muovendosi in stretta sintonia con tutti gli uffici della Questura e con altri Uffici esterni. Tra i fronti

caldi su cui l&#39;ufficio è quotidianamente impegnato ci sono i cosiddetti &quot;Codici Rossi&quot;, per dare

risposte immediate e protezione alle vittime di violenza domestica e di genere, ed il contrasto alle

truffe, soprattutto quelle agli anziani, un fenomeno subdolo che colpisce i cittadini più indifesi.

Un impegno a 360 gradi che non si ferma agli uffici, ma si estende anche al dialogo con il territorio

e le giovani generazioni. Proprio in quest&#39;ottica, lo scorso 25 settembre il Dirigente della Divisione

Anticrimine della Questura di Enna, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Giacomo Roberto

PALMA, è stato tra i relatori della conferenza &quot;Bullismo e sport giovanile&quot;, ospitata ad Enna nella

Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte nell&#39;ambito della Settimana Europea dello Sport del Panathlon

Club Enna, per ribadire quanto lo sport sia uno straordinario argine educativo e sociale contro ogni

forma di prevaricazione. A fotografare l&#39;efficacia del lavoro svolto sul campo c’è poi il bilancio

estivo, registrato tra i mesi di giugno e settembre 2026. Sotto la firma del Sig. Questore della

Provincia di Enna, il Dr. Cono INCOGNITO, l’Ufficio Misure di Prevenzione Personali ha emesso

una serie di provvedimenti mirati:

 25 Avvisi Orali notificati a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica;

 16 Ammonimenti, fondamentali per fermare sul nascere condotte persecutorie e di violenza

domestica;

 9 Fogli di Via Obbligatori, per allontanare dal territorio individui sospetti e gravati da

precedenti;

 3 proposte di Sorveglianza Speciale di P.S., per i profili di maggiore spessore criminale;

 1 Proposta di aggravamento della Sorveglianza Speciale a carico di chi ha violato le

prescrizioni imposte;


 4 D.A.C.Ur. previsto dall’art. 13-bis D.L. n. 14/2017 (il c.d. “Daspo Willy”) emessi per

tutelare il decoro e la sicurezza nei luoghi pubblici e di pubblico esercizio.

Risultati concreti che dimostrano come la prevenzione non sia solo una norma sulla carta, ma

una presenza costante a tutela della comunità.