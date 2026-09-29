Musica, giovani, territorio: a Nissoria l’Associazione “Aulos” ha portato in scena il talento dei suoi allievi

Si è svoto all’insegna della musica e della partecipazione il saggio patrocinato dal Comune di Nissoria organizzato dall’Associazione Musicale “Aulos” di Assoro, diretta dal professore Salvatore Di Marco, che ha visto protagonisti tutti gli allievi impegnati nel percorso di formazione musicale portato avanti durante l’anno.

La manifestazione ha avuto luogo presso l’Auditorium Comunale “N. Buttafuoco” di Nissoria. I giovani musicisti hanno avuto l’occasione di esibirsi davanti al pubblico presentando i brani preparati nel corso delle lezioni di pianoforte, batteria, chitarra e canto con i maestri Salvatore Di Marco, Paolo Aronne e Gaetano Termini. A presentare il saggio Danilo Alleruzzo.

La serata ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di studio, esercizio e impegno, permettendo ai ragazzi di mostrare il lavoro svolto e le competenze acquisite.

Dichiara il presidente dell’Associazione prof. Salvatore Di Marco: “Tra gli obiettivi della nostra Aulos c’è quello di diffondere la cultura musicale e avvicinare i giovani alla musica, creando occasioni concrete nelle quali i ragazzi possano confrontarsi con il pubblico e vivere la musica non soltanto come attività didattica, ma anche come momento di condivisione”.

Una serata che ha messo al centro la musica, i giovani e il territorio, valorizzando il percorso degli allievi e l’impegno di insegnanti e famiglie che hanno accompagnato la loro esperienza.