Arci Petra, cambio alla guida del circolo: Ambra Turco nuova presidente

Cambio ai vertici del circolo Arci Petra Aps di Enna che ha riorganizzato gli incarichi interni del Consiglio direttivo in vista del nuovo mandato. Dopo due anni, Federica Barbarino lascia la presidenza, che passa ad Ambra Turco.

Il nuovo direttivo

Turco guiderà l’associazione per il prossimo biennio. L’incarico di segretario è stato invece affidato a Lorenzo Trovato. Barbarino resterà all’interno del direttivo con il ruolo di consigliera, assicurando continuità al lavoro svolto durante la precedente presidenza.

L’avvicendamento è maturato, secondo quanto comunicato dal circolo, per ragioni personali della presidente uscente. Barbarino ha spiegato di voler proseguire comunque il proprio impegno nell’associazione, affiancando la nuova presidente e il resto del gruppo.

I nuovi progetti

Nel passaggio di consegne trova spazio anche il ringraziamento rivolto a Lillo Maria Colaleo, che ha lasciato l’incarico nel Collegio dei Probi Viri dopo l’attività svolta negli ultimi anni.

Turco ha raccolto l’incarico dichiarando di voler proseguire il percorso avviato dal circolo e rafforzarne la presenza sul territorio. Tra le attività già in partenza c’è il Servizio Civile, mentre l’associazione annuncia nuovi progetti in programma nei prossimi mesi.

Il cambio ai vertici segna così l’avvio di una nuova fase per Petra, con una parte del precedente gruppo ancora impegnata nel direttivo e una nuova presidente chiamata a guidare il circolo nel prossimo biennio.