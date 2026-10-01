Musica, la leonfortese Alessandra Formica canta a Londra con i Marillion

Dalla provincia di Enna a uno dei palchi più conosciuti della scena musicale londinese. Il percorso di Alessandra Formica, cantautrice di Leonforte, arriva giovedì 1 e venerdì 2 ottobre all’Hammersmith Apollo, dove sarà impegnata con i Flowing Chords al fianco dei Marillion.

Dalla formazione romana alle collaborazioni

Formica si è formata al Saint Louis College of Music di Roma, dopo gli anni trascorsi in Sicilia. Nel suo percorso ha collaborato con artisti come Tosca, Noemi, Mario Incudine, Diodato e Serena Brancale.

Nel 2022 ha pubblicato Lady Guitar, il primo EP uscito con Camilla Records. Parallelamente sta lavorando a nuovi brani, alcuni in italiano e altri in dialetto siciliano, in vista del secondo album.

L’esperienza con i Flowing Chords

Un altro capitolo della sua attività musicale è quello con i Flowing Chords, formazione corale diretta da Margherita Flore. Formica fa parte del gruppo insieme ad altri sette coristi e ha condiviso con loro diverse date europee dei Marillion.

Il progetto li ha portati a esibirsi a Port Zelande, Padova, Berlino e Lipsia. A luglio, invece, sono arrivati due concerti all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, prima della nuova tappa londinese.

Ora il palco dell’Hammersmith Apollo

L’appuntamento di Londra rappresenta un ulteriore passaggio internazionale per la musicista leonfortese. L’Hammersmith Apollo, storico spazio per concerti della capitale britannica, ospiterà le due serate insieme alla storica band inglese.

I Marillion, nati ad Aylesbury nel 1977 e legati alla scena progressive rock, hanno costruito negli anni una presenza internazionale con tournée in diversi continenti.

Per Formica il doppio appuntamento londinese si inserisce così in un percorso che continua a tenere insieme due dimensioni: da una parte il lavoro da cantautrice e la preparazione del nuovo album, dall’altra l’attività corale e le collaborazioni su palchi sempre più lontani dalla Sicilia.