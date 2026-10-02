Al via i lavori alla rete idrica di Villapriolo: interventi da 300 mila euro

Sono stati consegnati e avviati questa mattina i lavori per il rifacimento e il potenziamento della rete idrica di Villapriolo, frazione di Villarosa. L’intervento punta a intervenire sulle criticità della rete e a migliorare la distribuzione dell’acqua nella comunità.

Un intervento da 300 mila euro

L’opera ha un importo complessivo di 300 mila euro e rientra nella linea di finanziamento REACT-EU. Il progetto prevede il rifacimento della rete esistente, con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza e la capacità di distribuzione.

Alla consegna del cantiere erano presenti il sindaco di Villarosa Franco Costanza, il presidente dell’ATI Enna Nino Cammarata, i tecnici dell’ATI e l’ingegnere Bruno per AcquaEnna.

Cammarata: “Un passo nel percorso di ammodernamento”

Per il presidente dell’ATI Enna, l’intervento si inserisce in un programma più ampio di lavori sulla rete idrica provinciale.

“Questo intervento rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di ammodernamento delle infrastrutture idriche del territorio”, dichiara Nino Cammarata. “Grazie alle risorse REACT-EU stiamo realizzando interventi che incidono direttamente sulla qualità e sull’efficienza del servizio”.

Cammarata guarda anche alla prosecuzione della programmazione: “Questo è il risultato di una programmazione che dovrà proseguire con ulteriori opere nei diversi Comuni dell’Ennese”.

Lavori per il servizio alla frazione

L’avvio del cantiere interessa direttamente Villapriolo, dove il rifacimento della rete è destinato a intervenire sulle condizioni dell’infrastruttura e sulla continuità e qualità del servizio.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Franco Costanza, che ha evidenziato l’importanza dell’opera per la frazione e per la comunità locale.

L’ATI Enna annuncia infine la prosecuzione degli interventi già programmati sul territorio provinciale, con l’obiettivo di rendere progressivamente più efficiente la rete idrica nei diversi Comuni.