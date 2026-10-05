ASP di Enna: la mobilità riporta a casa 11 professionisti pronti a rafforzare i servizi sanitari

Comunicati Stampa - 05/10/2026

Il mese di ottobre si apre con un nuovo innesto di personale per l&#39;Azienda sanitaria provinciale di Enna, che accoglie

undici professionisti tra operatori socio-sanitari, ostetriche, infermieri e una dietista.

Le assunzioni sono il risultato del perfezionamento di alcuni percorsi di mobilità, uno strumento che l&#39;Azienda

continua a utilizzare con convinzione per rafforzare i propri organici e che spesso porta con sé anche un valore

umano che va oltre i numeri.

Si tratta infatti di donne e uomini che hanno iniziato la loro carriera lontano da casa, spesso in altre regioni,

maturando esperienze preziose in contesti diversi e talvolta complessi, affrontando ritmi di lavoro intensi e realtà

organizzative differenti, e che adesso hanno l&#39;opportunità di avvicinarsi alle proprie città d&#39;origine e alle proprie

famiglie.

Per molti di loro è la conclusione di un percorso atteso a lungo, il momento in cui i sacrifici fatti negli anni trovano

finalmente una risposta. Un ritorno che rappresenta un vantaggio concreto anche per l&#39;Azienda, che può contare su

personale già formato e pronto a inserirsi rapidamente nei reparti e nei servizi, portando con sé competenze, metodi

di lavoro e punti di vista acquisiti altrove, una ricchezza che difficilmente si potrebbe costruire in tempi brevi.

Non è un aspetto secondario in un territorio come quello ennese, dove la capacità di trattenere e attrarre

professionalità sanitarie è da tempo una sfida aperta e dove ogni nuovo ingresso si traduce in un sostegno tangibile

per i colleghi già in servizio e in una risposta più puntuale ai bisogni dei cittadini.

Il nuovo arrivo si inserisce infatti in un percorso più ampio che l&#39;Asp di Enna porta avanti con costanza, con l&#39;obiettivo

di acquisire nuove risorse a ritmo regolare attraverso concorsi, scorrimenti di graduatorie e procedure di mobilità,

così da colmare progressivamente le carenze e garantire continuità ed efficienza nell&#39;assistenza.

Un lavoro paziente, fatto di programmazione e di attenzione alle esigenze dei diversi presidi, che negli ultimi mesi ha

già consentito di accogliere numerosi professionisti in diverse aree e che proseguirà anche nelle prossime settimane.

L&#39;ingresso di queste undici figure va dunque letto come un ulteriore tassello di una strategia che punta a rendere la

sanità ennese sempre più solida e attrattiva, anche per chi, dopo anni trascorsi altrove, sceglie di rimettere la propria

professionalità al servizio della comunità in cui è cresciuto.

“Ogni nuova assunzione rappresenta sempre per noi la possibilità di migliorare i servizi a favore della collettività che

serviamo – sottolinea il direttore generale Mario Zappia –. Desidero ringraziare l&#39;Unità Operativa Risorse umane per

il lavoro costante, spesso silenzioso, che ogni giorno rende possibile tradurre la nostra programmazione in assunzioni

concrete”.