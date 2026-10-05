La Giornata mondiale della vista, visite oculistiche gratuite – presentato il calendario in assessorato alla Salute

In occasione della Giornata mondiale della vista (8 ottobre), la Fondazione Iapb Italia, in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, ha avviato una serie di attività volte alla prevenzione della salute visiva.

Il calendario degli screening gratuiti è stato presentato in conferenza stampa, presso la sede dell’assessorato regionale della Salute, alla presenza del Capo di Gabinetto Giuseppe Sgroi, dell’assessore alle Attività sociali del Comune di Palermo Mimma Calabrò, della presidente dell’Uici Sicilia Francesca Oliveri, del delegato regionale di Iapb Sicilia Santino Di Gregorio e dell’oculista Pietro Alberto Cusimano.

In collegamento in diretta è intervenuto anche il presidente nazionale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti e della Iapb Italia, Mario Barbuto.

“Novanta sezioni italiane hanno raccolto l’invito a partecipare e tra queste, in prima linea, c’è la Sicilia – ha commentato Barbuto -. La prevenzione si deve avvicinare alle persone e le istituzioni devono superare gli ostacoli burocratici, devono fare in modo, con i finanziamenti, che sia vera e concreta”.

La presidente dell’Uici Sicilia, Francesca Oliveri, definisce la vista un dono prezioso. “Noi lo sappiamo bene – ha detto la presidente regionale -perché conosciamo da vicino il dolore, la paura, il disorientamento che accompagnano la sua perdita. Per questo abbiamo scelto di trasformare la nostra esperienza in responsabilità facendo della prevenzione della salute visiva una delle nostre principali missioni. Abbiamo costruito una rete capillare a servizio di tutto il territorio regionale costituito da 9 gabinetti oculistici, uno per ogni provincia e da 3 camper oftalmologici itineranti che ci consentono di raggiungere le piazze, le scuole, i centri sociali”.

Santino Di Gregorio delegato della Iapb Sicilia aggiunge: “L’obiettivo è quello di potenziare la cultura della prevenzione. Per questo, su iniziativa dell’Oms, vengono promosse varie attività tutto l’anno”.

A descrivere l’importanza della prevenzione primaria, a partire dai bambini più piccoli, è stato l’oculista Alberto Cusimano. “L’obiettivo di quest’attività di sensibilizzazione che stiamo facendo alle istituzioni e a tutta la popolazione – ha concluso – è quello di tutelare i soggetti sani annullando o riuscendo il rischio di malattia”.

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A seguire il calendario degli screening gratuiti

• Sezione Territoriale UICI di Siracusa:

07 ottobre 2026 Screening oculistici gratuiti presso ambulatorio della Sezione Territoriale di Siracusa – Via Grotta Santa n.99;





• Sezione Territoriale UICI di Trapani:

07 – 08 – 09 Ottobre 2026 Screening oculistici gratuiti mediante l’utilizzo dell’Ambulatorio Mobile Oftalmico;





• Sezione Territoriale UICI di Catania:

10 ottobre 2026 Screening oculistici gratuiti presso l’ambulatorio UICI della Sezione Territoriale UICI di Catania – Via Louis Braille n.6;





• Sezione Territoriale UICI di Agrigento:

8 ottobre 2026 Screening oculistici gratuiti presso il proprio centro oculistico sociale sito ad Agrigento – in Via Imera n.280





• Sezione Territoriale UICI di Messina:

08/10/2026 – Conferenza stampa e screening oculistici presso l’ambulatorio Sezionale Territoriale di Messina – Via Santa Cecilia

09/10/2026 – Seminario formativo rivolto agli ortottisti dal titolo “quando la funzione guida la diagnosi” – presso la sezione territoriale di Messina – Via Santa Cecilia

10/10/2026 – screenings oculistici presso la sede AVIS di Galati Mamertino (ME) – mediante l’utilizzo dell’Ambulatorio Mobile Oftalmico.

• Sezione Territoriale UICI di Ragusa:

08/10/2026 – Screening oculistici gratuiti presso l’ambulatorio oculistico sito a Ragusa in via G. Perlasca 8





• Sezione Territoriale UICI di Palermo:

08/10/2026 – Screening oculistici gratuiti presso l’ambulatorio oculistico sito a Palermo Via Manzoni 11





• Sezione Territoriale UICI di Caltanissetta:

09/10/2026 – Screening oculistici gratuiti presso l’ambulatorio oculistico sito a Caltanissetta via della Regione 12





• Sezione Territoriale UICI di Enna:

08/10/2026 – Screening oculistici gratuiti con Ambulatorio mobile Oftalmico intera giornata a Regalbuto (EN)









Luogo: Uici Palermo, via Manzoni, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA