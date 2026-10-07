Sicilia, turismo e raccolta fondi: il Sicilia Fundraising Tour fa tappa a Messina e Palermo

Il 19 e 20 ottobre due giornate gratuite di formazione sulla raccolta fondi finanziato dal Dipartimento Turismo della Regione Siciliana nell’ambito del PO FESR 2021/2027 e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo.

Il Sicilia Fundraising Tour arriva a Messina il 19 ottobre, al Palacultura “Antonello da Messina”, e a Palermo il 20 ottobre, al Complesso Monumentale dello Steri. Il laboratorio itinerante a cura del Festival del Fundraising, si svolgerà in entrambe le tappe dalle 9.30 alle 16.00.

L’iniziativa è dedicata alle realtà nonprofit del territorio ed è aperta a enti pubblici, istituzioni culturali, imprese sociali, organizzazioni turistiche e studenti. Sarà un’occasione di formazione sulla raccolta fondi dedicata alle organizzazioni che operano sul territorio siciliano, pensata per fornire strumenti concreti per attivare nuove risorse, coinvolgere le comunità e costruire partnership.

L’obiettivo è mettere a disposizione delle organizzazioni approcci e competenze per rendere i propri progetti sostenibili nel tempo, dando continuità alle iniziative che contribuiscono alla valorizzazione della Sicilia e allo sviluppo di un turismo sostenibile, accessibile e inclusivo.





In entrambe le città la programmazione sarà similare, ad eccezione degli interventi nel pomeriggio. L’accoglienza inizierà alle 9.30. Nella mattinata il professore dell’Università di Bologna Valerio Melandri terrà una masterclass dedicata a «Turismo, territorio e nuove risorse per uno sviluppo sostenibile», per comprendere il ruolo del fundraising nel rafforzare le organizzazioni. In seguito, Elisa Castellucci, Federica Romano e Laura Calderaio presenteranno «Un viaggio dentro il Festival del Fundraising», un approfondimento sulla rete nazionale dedicata all’innovazione sociale e alla crescita del Terzo Settore.





Dopo il lunch break, il pomeriggio sarà dedicato ai casi studio del territorio. Parteciperanno diverse organizzazioni nonprofit che racconteranno le loro esperienze, campagne e progetti di successo capaci di coinvolgere comunità, imprese e sostenitori, dunque a favorire lo sviluppo locale.

A Messina interverranno Valerio Perugini per Fondazione Humanitas Sicilia, impegnata nella ricerca oncologica e nella prevenzione; Maria Stefania D’Angelo per Banco Alimentare della Sicilia, che recupera eccedenze alimentari per aiutare le persone in difficoltà; e Muni Sigona per Casa di Toti, che promuove l’autonomia e l’inclusione lavorativa di giovani con autismo attraverso un B&B etico.

A Palermo sono previsti gli interventi di Marcantonio Ruisi, professore dell’Università degli Studi di Palermo, approfondirà il sistema turistico siciliano, le sue sfide e le opportunità per il suo sviluppo; Salvatore Mulè per Dynamo Camp, che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, Laura Anello per Le Vie dei Tesori, fondazione dedicata alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale siciliano, infine un rappresentante della Fondazione Marea, che mette in rete risorse e competenze per sostenere progetti a impatto sociale e creare opportunità di lavoro in Sicilia.

La partecipazione è gratuita, accesso su prenotazione e i posti sono limitati.

Per maggiori informazioni, programma completo e prenotazioni consulta la pagina:

https://www.festivaldelfundraising.it/sicilia-fundraising-tour/





Contatti:

Mail: festival@fundraising.it | Cell/Whatsapp: 351 8400081 | Sito web: www.festivaldelfundraising.it





Luogo: Messina e Palermo, SICILIA