Enna, scuole e università insieme per l’Europa: tappa alla Galleria civica

La Galleria Civica di Enna ospiterà venerdì 16 ottobre, a partire dalle 9, la tappa cittadina di Enna Schools, One Europe, iniziativa che coinvolge le scuole della città, l’Università degli Studi di Enna “Kore” e l’assessorato comunale all’Istruzione, guidato da Marinella Adamo. Al centro della giornata, le opportunità offerte dal programma Erasmus+, la cittadinanza attiva e il rapporto tra giovani e istituzioni europee.

Scuole e istituzioni a confronto

L’iniziativa punta a mettere in relazione le diverse realtà educative del territorio, creando occasioni di confronto sui temi della formazione e della partecipazione. Il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini e dell’università mira a offrire agli studenti uno spazio comune in cui approfondire il significato dell’appartenenza europea e conoscere le opportunità legate alla mobilità internazionale.

Il programma si inserisce nel quadro delle attività dedicate alla diffusione della cultura europea tra le nuove generazioni, con particolare attenzione all’inclusione, alla cooperazione e al dialogo interculturale.

Flash mob e orienteering per gli studenti

La giornata alternerà attività collettive e momenti di approfondimento. Alle 12 è previsto un flash mob internazionale, accompagnato da musica e movimento, dedicato al tema dell’unità europea.

Gli studenti parteciperanno inoltre a un’attività di orienteering a tema europeo, concepita per stimolare la collaborazione, la capacità di risolvere problemi e il lavoro di squadra. L’obiettivo è affiancare alla riflessione sui temi europei occasioni di partecipazione diretta.

Erasmus+, i temi al centro dell’iniziativa

Una parte del programma sarà dedicata a tavoli tematici sulla mobilità internazionale, la sostenibilità, l’inclusione, le competenze digitali, le lingue e il dialogo interculturale. Argomenti che riguardano da vicino le opportunità di studio, formazione ed esperienza all’estero offerte da Erasmus+ a studenti e docenti.

L’incontro intende così avvicinare i partecipanti agli strumenti europei per la formazione, favorendo una maggiore conoscenza delle possibilità disponibili e delle competenze che possono essere sviluppate attraverso le esperienze internazionali.

La giornata si concluderà con un dj set aperto a studenti, docenti e partecipanti, previsto come momento di socializzazione dopo le attività in programma.

Il ruolo del territorio

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di far conoscere ai giovani le opportunità europee e di rafforzare la collaborazione tra scuola, università e istituzioni locali. «Vogliamo che i ragazzi di Enna conoscano da vicino le opportunità che l’Europa mette a loro disposizione», si legge nella dichiarazione attribuita all’amministrazione, che indica nella partecipazione e nella cooperazione gli obiettivi dell’iniziativa.