La targa a Balbo a Pietraperzia, Pro Loco Aps si dissocia: “Non siamo noi”

La targa con le precedenti denominazioni di piazza Matteotti, tra cui “Piazza Italo Balbo Trasvolatore Atlantico”, continua ad alimentare il confronto a Pietraperzia. Dopo le contestazioni dell’opposizione, il sindaco Calogero Di Gloria aveva ricostruito l’iter dell’iniziativa, richiamando una richiesta della Pro Loco firmata da Salvatore Palascino il 30 ottobre 2023 e l’autorizzazione concessa dalla precedente amministrazione. Un passaggio che ora si intreccia con la presa di distanza della Pro Loco APS Pietraperzia.

La presa di distanza

In una nota, l’associazione dichiara: «La Pro loco APS Pietraperzia, unica Pro loco ufficialmente riconosciuta ed iscritta all’UNPLI (Unione Nazionale Pro loco d’Italia), iscritta all’Albo regionale, iscritta al RUNTZ, precisa di essere del tutto estranea all’iniziativa, di non essere a conoscenza della stessa, di non aver autorizzato il nome Pro loco sulla targa. Quella Pro loco ” non siamo noi”. A chi di competenza valutare se giuridicamente tutto è stato fatto correttamente oppure no”. Il nodo è dunque l’identità dell’associazione richiamata nell’iter illustrato dal sindaco e il suo rapporto con l’attuale Pro Loco riconosciuta.

La nota non entra nel merito storico della targa, ma contesta ogni coinvolgimento dell’associazione oggi in attività e rimette agli organi competenti le valutazioni sulla regolarità della procedura. Ed è la stessa associazione a fornire la copia dell’atto, firmato dal dirigente dell’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione, che revoca “l’iscrizione dall’Albo regionale della Pro Loco dell’associazione Pro Loco Pietraperzia”

La conferma dell’UNPLI

Sulla vicenda interviene Francesco Bivona, presidente provinciale UNPLI, che nella sua nota afferma:

“Siamo felici che Pietraperzia sia animata da spirito di comunità e tante iniziative per le quali corre l’obbligo tuttavia di precisare, a scanso di equivoci e di fraintendimenti, che l’unica Associazione Pro loco nel Comune di Pietraperzia riconosciuta e iscritta all’albo delle Pro Loco della Regione siciliana con D.A. 3734 del 13/12/2024 ed iscritta ad UNPLI è la Pro Loco Pietraperzia APS con il suo attuale Presidente Rocco Fonti».

Bivona aggiunge: “Ho sentito personalmente il Sindaco Di Gloria, attento amministrare ed interprete del territorio, per chiarire la vicenda concordando entrambi che le iniziative della Pro Loco – conclude Bivona – restano di grande importanza per l’animazione della vita della Comunità, oltre che per attrarre investimenti e coordinare iniziative di sviluppo turistico, in contesti come quelli delle Aree interne dove fare rete è elemento ormai imprescindibile».