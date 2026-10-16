Piazza Armerina, nasce “Barock Off”: 10 giornate tra musica, arte e territorio

Dal 16 ottobre al 28 dicembre. Teatro Garibaldi, Biblioteca comunale, piazza Boris Giuliano. Verso l’edizione 2027 del festival. Georgia Lo Faro: “Far incontrare la musica con il patrimonio e la vita della città”





Una edizione “Off” che proietta l’evento verso l’edizione 2027. Inizierà domani e proseguirà fino al 28 dicembre “Barock Off”, un evento che metterà al centro la musica, l’arte e il territorio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e barocco di Piazza Armerina attraverso occasioni di incontro tra artisti, pubblico e luoghi della cultura.

I luoghi saranno gli stessi del Barock, che nel 2025 è giunto alla terza edizione ed ha ospitato nomi importanti dello scenario musicale italiano e internazionale della musica classica e del rock (I Musici del Teatro alla Scala, Davide Alogna, Simonide Braconi; Sandro Laffranchini, Aiman Mussakhajayeva, l’Orchestra del Teatro Cilea, Anton Niculescu, Bruno Canino, l’Orchestra da Camera Fiorentina, Giuseppe Andaloro, Pfm, Bambole di pezza, Sugarfree, Giulia Mei, Vivaldi Metal Project, Chris Catena’s Rock City Tribe e Godz of Rock).

Il Teatro Garibaldi, la Biblioteca comunale e Piazza Boris Giuliano ospiteranno gli appuntamenti, distribuiti in dieci giornate tra ottobre e dicembre.

In programma sono previste anche delle giornate di scambio culturale con Malta.

Il progetto è promosso dal Comune di Piazza Armerina e finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, attraverso il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna. La direzione artistica e l’organizzazione sono curate da Georgia Lo Faro.

«Barock nasce dal desiderio di far incontrare la musica con il patrimonio e la vita di Piazza Armerina. – ha dichiarato Georgia Lo Faro – Quando costruisco il programma penso agli artisti, ai luoghi che li ospiteranno e alle persone che vogliamo coinvolgere. Il teatro, la biblioteca e le piazze diventano spazi da vivere e condividere. Con Barock Off continuiamo questo percorso anche in autunno e in inverno, dando continuità all’offerta culturale e accompagnando la città verso il Barock Festival 2027. Vorrei che ogni appuntamento lasciasse al pubblico il ricordo di un bel concerto e il desiderio di tornare a vivere questi luoghi».

Il programma si apre domani, venerdì 16 ottobre, alle 20 al Teatro Garibaldi con la conferenza stampa e alle 21 il concerto inaugurale con il Philippe Harari Quintet, dedicato a Frank Sinatra. Nato e cresciuto a New York, Harari è un cantante e showman dal percorso internazionale, con un repertorio che attraversa swing, jazz e grandi classici.

Sabato 17 ottobre, alle 22:30 in piazza Boris Giuliano, i Retroska porteranno in piazza i ritmi dello ska con un repertorio di brani italiani e internazionali. Sabato 31 ottobre, alla stessa ora e nello stesso luogo, nella notte di Halloween La Combriccola del Blasco renderà omaggio a Vasco Rossi. La formazione è attiva dal 2006 e nel 2026 festeggia vent’anni di musica dal vivo.

Dal 13 al 15 novembre è in programma Barock Meets Malta, tre giornate dedicate all’incontro con la delegazione dell’Isola dei Cavalieri nell’ambito delle attività di gemellaggio e cooperazione culturale. Sono previsti incontri, momenti di conoscenza del centro storico e dei luoghi della cultura e un concerto della formazione bandistica maltese in chiave rock, nello spazio esterno del Teatro Garibaldi. L’iniziativa mette in relazione la tradizione bandistica e i linguaggi musicali contemporanei, con l’idea di favorire la conoscenza reciproca e nuove collaborazioni anche in vista del Barock Festival 2027.

Il 18 dicembre, alle 21 al Teatro Garibaldi, il compositore siciliano Paolo Buonvino sarà protagonista di “Racconti di ispirazione – La vita nella musica da film”. Il giorno seguente, 19 dicembre, alle 21 la Biblioteca comunale ospiterà il blues di “Umberto Porcaro & The Blue Fellas”. Porcaro, vincitore nel 2019 del Blues Music Award come ambasciatore del Blues Made in Italy, e nel 2024 la sua band ha conquistato l’Italian Blues Challenge, rappresentando l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis.

A conclusione due serata in pieno clima natalizio: domenica 27 dicembre, alle 22 in piazza Boris Giuliano, con la musica dance di Sonik, dj e producer nato a Chivasso, ideatore del format Supersonika. Sonik è anche produttore del format televisivo “Sonik – Live in”. Lunedì 28 dicembre, dalle 19 il “Garibaldi rock street”, in via Garibaldi, a cura di Musaica.















