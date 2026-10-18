Catenanuova, sicurezza dopo l’assalto ai bancomat: Castelli chiede risposte

«Ciò che mi amareggia maggiormente, oltre alla gravità degli eventi, è la sensazione di solitudine e di abbandono che ho avvertito». Giuseppe Castelli, presidente del Consiglio comunale di Catenanuova, interviene dopo il doppio assalto ai bancomat, chiedendo chiarezza sulla risposta delle istituzioni.Castelli ringrazia cittadini e imprese che hanno messo a disposizione mezzi e risorse per affrontare le difficoltà, ma sottolinea: «La solidarietà dei cittadini è una risorsa preziosa, ma non può diventare il rimedio alle eventuali carenze dell’organizzazione pubblica».

Il sistema di prevenzione

Il presidente ritiene necessario verificare il funzionamento del sistema di prevenzione e coordinamento delle emergenze, chiedendo che la questione venga affrontata nelle sedi istituzionali competenti.

Gratitudine alle forze dell’ordine ed il messaggio

Esprime inoltre gratitudine alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che si sono impegnati per la sicurezza della popolazione.La sua posizione si chiude con un messaggio netto: «La sicurezza non è un favore che si concede ai cittadini. È un diritto che deve essere garantito».E conclude: «Catenanuova non chiede privilegi. Chiede rispetto, sicurezza, presenza e risposte».