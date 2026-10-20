Parte da Nicosia” Generazione Edilizia 2030 – Le scuole in cantiere “

Nasce ” Generazione Edilizia 2030 – Le scuole in cantiere “: ANCE Enna porta gli studenti dentro i cantieri



Visite guidate, incontri in aula e laboratori per far conoscere ai ragazzi il mondo delle costruzioni, le sue professioni e la cultura della sicurezza. Debole: “Vogliamo che i giovani vedano con i loro occhi cosa significa costruire oggi”.



ANCE Enna lancia ” Generazione Edilizia 2030 – Le scuole in cantiere ” e lo fa partendo da Nicosia, grazie all’attenzione del Vicesindaco Zappia e dell’amministrazione scolastica dell’ISS F.lli Testa..



Il progetto apre le porte dei cantieri pubblici e privati della provincia agli studenti delle scuole secondarie. L’iniziativa, che si svilupperà in collaborazione con le scuole dei Comuni del territorio e con i committenti delle opere, punta a far conoscere alle nuove generazioni il lavoro edile da vicino.



Il percorso prevede incontri di preparazione in aula e visite guidate in cantiere lungo percorsi protetti. Per gli istituti tecnici e professionali le attività potranno essere inserite nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (FSL).



“Il cantiere è un luogo di competenze, tecnologia e responsabilità, molto lontano dall’immagine che spesso ne hanno i ragazzi”, dichiara Gaetano Debole, Responsabile formazione e relazioni industriali di ANCE Enna. “Con Cantieri Aperti vogliamo che i giovani vedano con i loro occhi cosa significa costruire oggi: chi progetta, chi dirige, chi realizza, e con quali regole di sicurezza. Il nostro settore ha bisogno di nuove energie e il territorio ha bisogno di dare ai suoi ragazzi opportunità concrete per restare e costruire qui il proprio futuro”.



“Per questo”, prosegue Debole, “abbiamo scelto un modello fondato sulla collaborazione: la scuola, l’impresa e il committente firmano insieme un protocollo d’intesa per ogni cantiere. La sicurezza degli studenti viene prima di tutto: ogni visita sarà pianificata con l’impresa e con il coordinatore per la sicurezza, con DPI, gruppi ridotti e aree dedicate. Invitiamo dirigenti scolastici, amministrazioni comunali e committenti privati ad aderire: ogni cantiere aperto è una lezione che resta”.



Il Primo Protocollo è stato firmato ieri dal Sindaco di Nicosia Francesca Gemellaro in qualità di Committente, dalla Dirigente dell’ISS F.lli Testa Giuseppa Giambirtone e dalle Imprese Gangi Impianti srl che sta eseguendo lavori stradali per conto del Comune e dall’Impresa Italcostruzioni srls che sta conducendo i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edificio comunale.

Le scuole, gli enti e i committenti interessati possono manifestare la propria adesione contattando gli uffici di ANCE Enna.

Luogo: Ance Enna, Via Libero Grassi 1, ENNA, ENNA, SICILIA