Troina, Bonus giovani: 200 euro per cultura e formazione

Duecento euro per avvicinare i giovani alla cultura, sostenere la formazione e dare spazio alle passioni personali. È partita a Troina l’edizione 2026 del “Bonus Giovani Troina – Cultura e Formazione”, destinata ai ragazzi nati nel 2006 e residenti nel Comune da almeno due anni continuativi.Il contributo sarà erogato sotto forma di voucher da utilizzare nelle attività commerciali e formative convenzionate entro il 31 dicembre 2027.

Cosa è ammesso

Ammessi all’acquisto libri, testi scolastici e universitari, riviste culturali, biglietti per cinema, teatri, concerti e musei, corsi professionali e di lingue, attività musicali e artistiche, oltre agli abbonamenti a piattaforme digitali culturali e formative. Esclusi smartphone, tablet, videogiochi, console e materiale di cancelleria generico.

Il sindaco

Il sindaco, Alfio Giachino, evidenzia l’impegno dell’Amministrazione a dare continuità al progetto: «Come Amministrazione ci prendiamo fin da ora l’impegno non solo di garantire la continuità di questa iniziativa anche negli anni a venire, ma lavoreremo costantemente per monitorarla e migliorarla edizione dopo edizione, così da renderla sempre più vicina ed efficace rispetto alle reali esigenze dei nostri giovani.»

La proposta

La misura nasce da una proposta avanzata in Consiglio comunale dai consiglieri Luigi Sotera e Martina Amata ed è stata approvata all’unanimità.«Abbiamo voluto fortemente questa misura per offrire ai giovani strumenti utili a coltivare le proprie passioni, formarsi e vivere da protagonisti la cultura. Investire sui giovani significa dar loro fiducia, abbattere le barriere d’accesso alla formazione e rafforzare il legame con la nostra comunità», dichiarano i due consiglieri.

Le domande entro l’8 novembre

Per partecipare occorre compilare il modulo ufficiale, scaricabile dal portale istituzionale del Comune di Troina, allegando la copia di un documento d’identità valido e l’attestazione ISEE in corso di validità.La domanda può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Graziano, oppure inviata tramite email/PEC all’indirizzo comunetroina@legalmail.it