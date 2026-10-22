ATI idrico, 2 milioni dalla Regione per la rete provinciale

Due milioni di euro destinati all’ATI idrico di Enna sono stati stanziati dalla Finanziaria regionale approvata ieri dall’Assemblea regionale siciliana. A esprimere soddisfazione è il presidente dell’ATI Enna, Nino Cammarata.

Le risorse

Il finanziamento arriva dopo le interlocuzioni e le richieste avanzate nelle settimane precedenti ai lavori parlamentari, con l’obiettivo di reperire risorse a sostegno del sistema idrico provinciale.

Lo scoglio del 31%

Al centro dell’intervento le criticità legate ai costi degli investimenti, che incidono per circa il 31% sulla tariffa. Cammarata ha ringraziato la Commissione Bilancio e l’intera Ars per l’attenzione riservata al territorio ennese.L’ATI approfondirà ora la destinazione delle somme stanziate, per garantirne l’utilizzo più efficace a beneficio dei Comuni e delle comunità locali. L’obiettivo è rafforzare le infrastrutture e migliorare l’efficienza e la qualità del servizio idrico, proseguendo il confronto con le istituzioni regionali.