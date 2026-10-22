Demetra e Kore: un progetto per valorizzare turismo e cultura

Fare di Enna un punto di riferimento internazionale per lo studio e la valorizzazione del mito di Demetra e Kore. È l’obiettivo di “Enna terra del Mito”, il progetto avviato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Mirello Crisafulli su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Michele Sabatino.

L’iniziativa punta a integrare cultura, ricerca, turismo e sviluppo economico attraverso un sistema permanente articolato in quattro interventi.

I quattro pilastri del progetto

Il programma prevede un Centro internazionale di studi del mito, in collaborazione con università e centri di ricerca, un Museo multimediale del Mito e un Parco del Mito con installazioni artistiche e percorsi narrativi. Quarto elemento sono le Demetriadi, festival internazionale dedicato al mito mediterraneo, con il coinvolgimento di studiosi, artisti, scuole, imprese creative e cittadini.

Particolare attenzione sarà rivolta al territorio ennese e alla conca di Pergusa, individuati come aree da valorizzare attraverso nuove opportunità di fruizione culturale e turistica. Il progetto mira a superare la dimensione dei singoli eventi per costruire un’offerta stabile.

Collaborazioni e piano strategico

Gli atti di indirizzo sono stati approvati all’unanimità. Il coordinamento sarà affidato al sindaco e all’assessore Sabatino, con il supporto di esperti e gruppi di lavoro dedicati ai diversi ambiti. Tra i soggetti che il Comune intende coinvolgere figurano l’Università Kore, l’ente gestore della Riserva di Pergusa e istituzioni culturali e formative.

L’iniziativa rappresenta il primo tassello del Piano strategico della città, da sviluppare con le realtà economiche, sociali, culturali e sindacali del territorio. Previsto anche il coinvolgimento del nuovo ufficio comunale incaricato di seguire la progettazione per l’accesso ai fondi regionali, nazionali ed europei.

«La prima attività sarà quella di una vera e propria azione di branding e di comunicazione», ha dichiarato Sabatino, sottolineando la possibilità di collegare le politiche di sviluppo economico alla valorizzazione culturale e turistica. Il progetto si svilupperà per fasi: tempi di realizzazione, risorse finanziarie e modalità operative dovranno essere definiti nel percorso attuativo.