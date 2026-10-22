Troina, truffa a un’anziana: recuperati oltre 17 mila euro, arrestata una donna

Avrebbe raggirato un’anziana ultraottantenne di Troina con la tecnica del falso carabiniere, facendosi consegnare 17.750 euro in contanti. Una donna catanese, disoccupata e con precedenti specifici, è stata arrestata in flagranza dai carabinieri della Stazione di Troina.

La truffa

Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per un appartenente all’Arma, le aveva riferito del presunto coinvolgimento di un familiare in un grave incidente stradale. Per evitare conseguenze legali, l’anziana avrebbe dovuto consegnare denaro a un sedicente collega incaricato di raggiungere la sua abitazione.

Bloccata la donna

La donna si è presentata a casa della pensionata, ricevendo i risparmi per un totale di 17.750 euro. I carabinieri, impegnati in servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione delle truffe, sono intervenuti subito dopo la consegna, bloccando la presunta responsabile.

Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato l’intera somma, che era stata occultata sul corpo della donna. Il denaro è stato restituito alla vittima.