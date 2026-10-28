Città di Troina, La Ferrara sollevato dall’incarico di allenatore
Comunicati Stampa - 28/10/2026
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica, ai propri tifosi e agli organi di stampa, di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra mister Giuseppe La Ferrara.
La società rossoblù tutta ringrazia mister La Ferrara per l’impegno profuso e per il lavoro svolto in questi mesi e augura allo stesso i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.
Nelle prossime ore verrà reso noto il nome del nuovo tecnico rossoblù.