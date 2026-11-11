SLA, Marino: 20 milioni in più per assistenza

Nuove risorse per garantire assistenza e una vita dignitosa alle persone affette da Sla e alle loro famiglie. La deputata nazionale del Partito democratico, l’ennese Maria Stefania Marino, annuncia la presentazione di un emendamento alla Legge di Bilancio per incrementare di 20 milioni di euro annui, a partire dal 2027, il Fondo per le non autosufficienze.

L’assistenza domiciliare

Le risorse sarebbero destinate all’assistenza domiciliare, ai servizi h24, ai supporti tecnologici e di comunicazione e al sostegno dei caregiver familiari. L’annuncio è arrivato a margine della presentazione a Montecitorio del libro Tutto il mondo è fuori, dedicato alla storia di Giuseppe Bottitta, colpito dalla Sla a 35 anni. «Non possiamo lasciare sole le persone affette da Sla e le loro famiglie», ha dichiarato Marino, chiedendo al governo un impegno concreto per garantire dignità, assistenza e maggiore autonomia a chi convive con la malattia.