Allarmi bomba nelle scuole, Enna punta sulla sicurezza digitale con la fibra ottica

Dalle vecchie linee in rame alla fibra ottica, con una rete informatica centralizzata e maggiori protezioni per i dati scolastici. È il progetto «Scuole digitali» presentato dal Comune di Enna a dirigenti scolastici, animatori digitali e direttori amministrativi degli istituti comprensivi. L’intervento punta a rinnovare i collegamenti Internet e i sistemi di comunicazione dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado, superando l’attuale organizzazione basata su linee ADSL separate e collegamenti considerati vulnerabili.

Una trasformazione che, secondo quanto riferito dall’amministrazione, non richiederà nuovi stanziamenti. Alla domanda sulle risorse necessarie, la risposta è stata: «Costi zero, andiamo a pareggio con le spese sostenute sino ad ora».

Fibra, firewall e telefonia VoIP: cosa cambia

Il progetto prevede il passaggio alla connettività FTTH o FTTC, attraverso il servizio TIM Premium Business. Nella sede principale sarà installato un sistema centralizzato di firewall e proxy, con il compito di controllare la navigazione e bloccare gli accessi non autorizzati. Anche la telefonia sarà rinnovata attraverso la tecnologia VoIP, con dati e comunicazioni che viaggeranno all’interno di una rete privata.

L’obiettivo è superare l’attuale sistema, nel quale ogni sede dispone di collegamenti separati e lo scambio dei dati avviene attraverso sistemi di tunneling standard. Una configurazione che, secondo l’analisi tecnica alla base dell’intervento, presenta criticità sul fronte della sicurezza informatica.

Il finanziamento attraverso le spese di connettività

Il passaggio alla nuova infrastruttura è previsto da gennaio 2026, secondo le indicazioni fornite dal Comune. Il finanziamento sarà sostenuto attraverso le risorse già impegnate annualmente per le utenze e la connettività: «Finanziamenti con i costi delle utenze e connettività annuali impegnate sul bilancio», è la precisazione ricevuta dall’amministrazione.

Non si tratterebbe, quindi, di un nuovo investimento aggiuntivo, ma di una diversa organizzazione delle spese già sostenute per i servizi di collegamento e comunicazione.

Cybersicurezza e falsi allarmi, il richiamo di Adamo

Nel corso della presentazione, l’assessore alla Pubblica istruzione Marinella Adamo ha richiamato anche i recenti falsi allarmi bomba che hanno interessato diverse scuole, comprese quelle del territorio ennese.

«Le scuole devono potersi attrezzare contro gli attacchi informatici, evitando il dilagare della disinformazione e la diffusione del panico, sia tra i bambini sia tra i genitori», ha dichiarato, sottolineando la necessità di prudenza e di strumenti adeguati per tutelare le comunità scolastiche.

Resta dunque centrale la questione della sicurezza dei dati e delle comunicazioni, in un contesto nel quale gli istituti gestiscono quotidianamente informazioni personali di alunni e famiglie. La nuova infrastruttura punta a ridurre le vulnerabilità, senza che questo possa tradursi in una garanzia assoluta contro ogni possibile attacco informatico.