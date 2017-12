Enna: concerto di musica sacra polifonica, presso la chiesa di San Francesco

Share 0 Share 0 Share 0

Il 2 gennaio 2018 l’Associazione Culturale Corale Polifonica Cantate Domino di Enna terrà un concerto di musica sacra polifonica, presso la chiesa di San Francesco di Enna, con canti di autori rinomati e del pianista, compositore ennese Gianmario Baleno, direttore del medesimo coro. Il concerto è stato organizzato e patrocinato dall’ Assessore alla Cultura del Comune di Enna, con la generosa ospitalità della Parrocchia S. Francesco. Nel 2006 la Corale, il cui presidente è don Mario Saddemi, parroco della chiesa di S. Lucia di Enna, si è costituita in Associazione Culturale, senza scopo di lucro, dandosi degli obiettivi più definiti e per consentire lo sviluppo e la diffusione del canto sacro, quale lode verso il Signore e la Sua Parola. La corale vanta, da oltre dieci anni, la preparazione, la direzione e l’esecuzione di brani di autori rinomati e, in prima assoluta, di canti polifonici sacri del M° Gianmario Baleno, del quale ha prodotto, pubblicato ed eseguito “O giorno radioso e splendido”. Le esecuzioni della corale sono accompagnate all’organo dal M° Francesco di Stefano, pianista. La direzione e l’esecuzione all’organo si pregiano del contributo di due maestri che vantano un rispettabile curriculum, ricco di concerti, composizioni, pubblicazioni e percorsi presso alte istituzioni musicali: i Conservatori di Catania, Fermo e del Vaticano (Pontificio Istituto di Musica Sacra), l’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, ecc.

Curriculum – Associazione Culturale Corale Polifonica “Cantate Domino” di Enna

La Corale Polifonica “Cantate Domino” si costituisce nel 2001 grazie all’entusiasmo e al grande amore per la musica di “musicisti” non professionisti, presso la Parrocchia Santa Lucia di Enna. Il suo intendimento primario, ben espresso dal nome scelto “CANTATE DOMINO”, è testimoniare la Fede attraverso il Canto Polifonico ed essere un motivo d’incontro e di pace con gli altri. Nel corso degli anni si afferma attraverso un’intensa attività di animazione liturgica in varie parrocchie della Diocesi, che comprende anche incontri di preghiera nelle carceri e nelle case di riposo per anziani e cresce tecnicamente grazie ad un’attenta preparazione curata dal Direttore del coro, il giovane Gianmario Baleno. L’Associazione nel 2004 collabora con la Corale Polifonica Maria SS. della Visitazione all’animazione liturgica del pontificale del 2 luglio, festa della patrona Ennese. Nel mese di Dicembre del 2005, si reca presso la casa circondariale di Enna per animare un incontro di preghiera con i carcerati e nel Giugno 2006 a Pergusa anima la liturgia eucaristica del Meeting annuale per coppie aspiranti all’adozione internazionale organizzato dal Gruppo di volontariato “Solidarietà” di Potenza. Nel gennaio del 2007 anima la liturgia del Battesimo di Gesù presso la parrocchia Maria SS: dell’Itria di Barrafranca. Nel giugno del 2008 anima la liturgia della Festa Incontro dell’Azione Cattolica Diocesana a Piazza Armerina. Negli anni partecipa a diverse rassegne cittadine di cori. Animata da un profondo interesse culturale, nel mese di Gennaio del 2006, la Corale si costituisce in Associazione Culturale Corale Polifonica, senza scopo di lucro, al fine di formalizzare meglio la struttura del coro, partecipare più attivamente alla vita musicale, dandosi degli obiettivi più definiti a medio e a lungo termine, per consentire lo sviluppo e la diffusione del canto sacro, quale lode verso il Signore e la Sua Parola. Nel marzo del 2008 ha prodotto, pubblicato ed eseguito “O giorno radioso e splendido”, canti della liturgia composti dal suo Direttore Gianmario Baleno.

Curriculum vitae – FRANCESCO DI STEFANO

Francesco Di Stefano, pianista, è nato a Enna nel 1993. Fin da bambino si è appassionato allo studio della musica. Nel 2015 si è diplomato in pianoforte col massimo dei voti e la lode e nel Giugno del 2017 ha conseguito il Diploma Accademico di II Livello in “Discipline Musicali” con la votazione di 110 e lode presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania sotto la guida del M° Maria Pia Tricoli. Ha partecipato a numerose rassegne ottenendo sempre apprezzamenti di pubblico e di critica. Nel 2009 è vincitore del primo premio nel V Concorso Europeo di Esecuzione Musicale “Città di Campobello di Licata”, nel 2011 è vincitore del primo premio assoluto del Concorso Nazionale di Musica “Premio Giuseppe Raciti”, aggiudicandosi inoltre il premio speciale “Amigdala Music Talent”, nel 2013 vince il 3° premio al Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “ Al chiaro di luna”, nel 2014 è vincitore del 1° premio all’XI edizione del Concorso Nazionale per Giovani Solisti “Città Barcellona Pozzo di Gotto”, nel 2017 è vincitore del 2° premio al concorso “ Premio Pianistico Internazionale “Jacopo Napoli”. In duo a quattro mani è vincitore del primo premio al VII international music competition “Amigdala” e del primo premio assoluto al Concorso Europeo di Esecuzione Musicale “Città di Siracusa”. Il suo repertorio varia da Bach ai contemporanei. Ha partecipato a Masterclass con i Maestri: Bruno Canino, Leonid Margarius, Michele Marvulli, Sergio Perticaroli, Franco Scala, Stefano Bollani. Ha frequentato i corsi estivi di perfezionamento organizzati dalla Società Beethoven A.C.A.M. di Crotone. Ha seguito i seminari di tecnica e interpretazione dell’Associazione Bassiano Musicafestival, Norma musicafestival e i Campus di Musica organizzati dall’Accademia di Musica di Giardini Naxos. Nel 2012 ha conseguito la Maturità Scientifica. Dal 2008 è direttore dell’Associazione Corale Polifonica “Cantate Domino” di Enna. Nel 2017 ha collaborato con il coro del Teatro Massimo Bellini di Catania in veste di Pianista collaboratore del coro sotto la Direzione del M° del Coro RossCraigmile. Ha al suo attivo numerosi recitals per importanti associazioni concertistiche con lusinghieri apprezzamenti di pubblico e di critica. Attualmente continua il suo perfezionamento con il Maestro Leonid Margarius.

CURRICULUM VITAE – GIANMARIO BALENO

Gianmario Baleno nasce ad Enna nel 1988. Manifesta sin dalla più tenera età le proprie inclinazioni artistiche e creative, cimentandosi nella scrittura, la pittura e la composizione musicale.Consegue il Diploma in Pianoforte nel 2012, sotto la guida del M° Maria Pia Tricoli, presso l’Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania. Contemporaneamente, frequenta i masterclasses dei M° Michele Marvulli e Franco Scala, e prosegue gli studi di composizione con i M° Roberto Canevale e Joe Schittino. Dal 2008 al 2012 frequenta il corso di “Composizione e Analisi” presso l’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, nella classe del M° Marco Di Bari, mentre nel 2010 partecipa al corso annuale di “Composizione e Analisi” e al “Laboratorio di composizione e analisi” tenuti dal M° Alessandro Solbiati. Al termine di quest’ultimo, la pianista Maria Grazia Bellocchio esegue, in prima assoluta, la composizione “Trasparenze d’incanto” nella splendida cornice delle Isole Eolie (Salina). Nel 2011 studia composizione, armonia, contrappunto e fuga con il M° Michele Manganelli presso il P.I.M.S. (Pontificio Istituto di Musica Sacra) di Roma.

Durante il soggiorno romano entra a far parte, in qualità di tenore, del coro del P.I.M.S., diretto da Walter Marzilli, col quale registra brani rinascimentali e barocchi trasmessi da TV2000, e si esibisce in Santa Maria Maggiore interpretando l’oratorio “Noces de Sang” di Valentino Miserachs Grau, sotto la direzione dello stesso autore. Canta, altresì, nel “Coro della Diocesi di Roma”, diretto da Mons. Marco Frisina, esibendosi, fra le varie sedi, in diretta televisiva a San Giovanni in Laterano.

Esegue, in qualità di pianista, le sue tre “Miniature” per pianoforte nei pressi di Piazza Navona, nell’ambito di un incontro poetico organizzato dal latinista Mauro Pisini, all’interno della Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra.

Negli anni successivi consegue, presso il conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo, la Laurea di II livello per la formazione dei docenti nella classe di strumento musicale AO77 (pianoforte), e conclude, nella stessa sede, il percorso abilitante (TFA).

Segue svariati corsi di perfezionamento pianistico (“Crotone in Musica”, “Campus Internazionale di Musica” di Taormina, “Bassiano Musica Festival”, “Musica Festival 2011” di Norma) e si esibisce per il Rotary International presso l’auditorium del Liceo Linguistico “Abramo Lincoln” di Enna.

Nel 2005 accompagna al pianoforte il soprano Etelka Polgar, di nazionalità Ungherese, nell’esecuzione di arie d’opera. Vince, con un trio per ottavino, fagotto e vibrafono, il primo premio assoluto per compositori al VI° Concorso Nazionale città di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), ed ottiene il III premio al II Concorso Nazionale di Musica Amigdala, tenutosi a Viagrande (CT), nella sezione compositori.

E’ il direttore, sin dal 2002, della corale polifonica “Cantate Domino” di Enna, con la quale si esibisce in ambito regionale, diffondendo la propria musica accanto a quella di autori classici. Nel 2010 tiene un corso corale per voci bianche, organizzato dall’Associazione Culturale “Cantate Domino” di Enna.

Al 2008 risale l’incisione, sostenuta da Mons. Michele Pennisi, Vescovo della diocesi di Piazza Armerina, del disco “O giorno radioso e spendido”, interpretato dalla suddetta corale, che contempla dieci canti sacri polifonici a quattro voci miste ed organo, ed un’opera sinfonica incentrata sul tema della passione di Cristo, dal titolo “Trilogia Pasquale”. Il ricavato delle vendite è stato devoluto in beneficenza per i bambini del distretto di Amborompotsy in Madagascar.

Nello stesso anno realizza, su commissione del Comune di Calascibetta (EN) e con il patrocinio della Regione Siciliana, la colonna sonora del video documentario “Calascibetta – Archeologia, Arte e Storia ai confini del Val di Noto”.

La sua nutrita produzione musicale annovera oltre cento titoli, di carattere didattico, sinfonico, corale e cameristico. Attualmente è impegnato come docente di ruolo presso il Liceo Statale Musicale di Enna dove insegna Esecuzione ed Interpretazione nella classe di Pianoforte e Musica d’Insieme.

PRODUZIONE MUSICALE

I primi tentativi compositivi di Baleno furono condotti inizialmente da autodidatta, e risalgono all’estate del 1998, quando, all’età di soli dieci anni, scrisse un piccolo brano pianistico in occasione del compleanno del proprio genitore. Da allora, la produzione musicale di Baleno è maturata sotto la guida di validi insegnanti, che ne hanno sempre riconosciuto il valore e l’originalità. Essa si caratterizza per una spiccata varietà di generi e tecniche stilistiche. Passando dal canto liturgico alla musica da concerto, dalle raccolte didattiche ai brani di consumo, essa accoglie una pluralità di forme e di linguaggi che, adattandosi alle varie circostanze, rifiutano di inserirsi a priori entro specifiche correnti artistiche, mantenendo tuttavia, lungi dall’eclettismo, una propria peculiare impronta, del tutto personale. Si tratta di una musica sempre in bilico tra un’immediata forza comunicativa e un atteggiamento moderatamente sperimentale, che non teme di attingere a piene mani dal linguaggio tonale della tradizione occidentale colta ma che, al contrario, lo ripropone alla luce delle moderne conquiste contemporanee, in una continua ricerca poetica e stilistica tuttora in corso.

OPERE MUSICALI

MUSICA CORALE SACRA E LITURGICA

• Negli splendori del Santuario salmo per coro misto e organo (2004)

• Alleluia per sei voci a cappella (2006)

• L’eterno riposo per coro misto a cappella (2006)

• Stabat Mater per coro misto a cappella (2007)

• O giorno radioso e splendido per soli, coro misto e organo (2008):

1. O giorno radioso e splendido – Inno, liturgia delle ore

2. Gloria in excelsis Deo – Dalla Liturgia

3. Questo è il giorno – Salmo 117 (118)

4. Alleluia, Cristo nostra Pasqua – Dalla Liturgia

5. L’amore è da Dio – Prima Lettera di Giovanni

6. Santo – Dalla Liturgia

7. Agnello di Dio – Dalla Liturgia

8. Ti esalto, Signore – Salmo 29 (30)

9. Il Signore è il mio pastore – Salmo 22 (23)

10. Cantate Domino – Salmo 95 (96)

• Santo per coro all’unisono e armonium (2009)

• All’ombra delle Tue Ali per soli, coro misto e organo (2012):

1. Luce delle mie notti

2. Nella casa del Signore

3. Pietà di me

4. Padre di eterna grazia

5. Amore e giustizia

6. Beato chi spera in Lui

7. O Dio, quanto sei grande

8. Sorgente di vita

9. Presso i fiumi di Babilonia

10. All’ombra delle Tue ali

• Kyrie per sei voci a cappella (2016)

MUSICA CORALE PROFANA

• Voi ch’ascoltate in rime sparse per tre voci maschili su testo di F. Petrarca (2016)

MUSICA VOCALE

• Un’altra notte per tenore, corno in Fa, trio d’archi e pianoforte su testo di G. Ungaretti (2008)

• Haiku per baritono e pianoforte su testi di antichi autori giapponesi (2016)

1. Cadono i fiori – Yosa Buson

2. Autunno – Matsuo Basho

3. Anche le farfalle – Kobayashi Issa

4. La lunga notte – Nakabayashi Gochiku

5. Quiete invernale – Kobayashi Issa

CANZONI PER LA DIDATTICA

• Topo, topo senza scopo brano jazzistico per voce e chitarra (e/o pianoforte) su testo di Toti Sialoja (2014)

• In sei giorni canto sulla creazione con base musicale per gli alunni della scuola primaria (2016)

MUSICA PER PIANOFORTE SOLO

• Prelude (2005)

• Sonata (2006):

1. Allegro molto con grandiosità

2. Variazioni: mesto, con dolore

3. Finale. Irrefrenabile

• Sunlight (2007)

• Danae (2007)

• Rimembranza (2008)

• Nel paese dei balocchi (2008):

1. Marcia delle marionette

2. Girandole

3. Il pagliaccio

4. Campane in festa

5. Al banco dei dolciumi

6. Arriva la banda!

7. E al calar della sera…

8. …divenner tutti somari

• Tre miniature (2008)

1. Serenata nostalgica

2. Berceuse

3. Barcarola

• Folk Ballade: Reverie dans une ballade (2009)

• Trasparenze d’incanto (2009)

• Giulia Theme su un crittogramma musicale (2014)

• Metropolitan Night (2015)

MUSICA PER PIANOFORTE A QUATTRO MANI

• Los pasos de Paloma (2013)

MUSICA PER DUE PIANOFORTI

• Incastri (2007)

MUSICA DIDATTICA PER PIANOFORTE

• On the Swing (2009)

• La barca dieci pezzi facili (2011)

1. La barca

2. Vento d’estate

3. La volpe in agguato

4. Spazio ‘900

5. Specchio, specchio delle mie brame…

6. Riflessi sull’acqua

7. Viaggio in Asia

8. Viaggio in Arabia

9. Le danzatrici del sultano

10. Presenze dal sottosuolo

• MiniCluster dieci pezzi facili in stile contemporaneo (2013)

1. Che squillino le trombe!

2. L’ape Maia

3. L’orologio a cucù

4. La vittoria dei pellerossa

5. Carolina and family

6. Stanlio e Ollio

7. La torre di Federico II

8. Macchine da corsa

9. La famiglia Addams

10. La carica dei 101

• Transilvania: quattro piccoli brani gotici (2013):

1. La casa stregata

2. Il campo degli spettri

3. Ninna-nanna lugubre

4. Il conte Dracula

• Madame, concede questo ballo? (2013)

• Night Jazz Room (2013):

1. Si apra il sipario!

2. A spasso per Detroit

3. Night Jazz Room

4. Sherlock Holmes jr.

5. Juke box

6. Buonasera, Mr. Dog!

• Two Jazz Peaces (2015):

1. Puss in boots

2. Little dance

MUSICA DA CAMERA

• Trio per ottavino, fagotto e vibrafono (2004)

• Intersezioni per sei strumenti a fiato: due flauti, oboe, clarinetto, fagotto e controfagotto (2006)

• Allegro barocco per due violini e clavicembalo (2006)

• Tribale per ensemble di percussioni indeterminate (2007)

• Intermezzo danzabile per arpa (2007)

• Reverie per violino, violoncello e pianoforte (2008)

• Trilogia per clarinetto e pianoforte (2008):

1. Preludio: Allegro elegante

2. Marcia: Allegro pesante e marcato

3. Tarantella: Presto

• La piccola fiammiferaia per flauto e pianoforte (2008)

• Piccola suite arcaica per violino e pianoforte (2008):

1. Preludio ecclesiastico

2. Tango tribale

3. Minuetto grottesco

4. Danza gitana

5. Corale variato

• Omaggio a Philip Glass per sax soprano, quintetto d’archi e pianoforte (2013)

MUSICA SINFONICA

• Piccola overture diatonica per orchestra (2005)

• K 467 variazioni a episodi su un tema mozartiano per pianoforte e orchestra da camera – composte per celebrare i 250 anni dalla nascita di W. A. Mozart (2006)

• Sequenza per orchestra con pianoforte e percussioni (2006)

• Marcia funebre per viola e orchestra (2007)

• True Love per pianoforte e orchestra (2007)

• Trilogia Pasquale tre scene sacre per orchestra (2008)

1. Via Crucis

2. Resurrezione di Cristo

3. L’ascensione

• Concertino Burlesco per pianoforte e orchestra da camera (2008)

• Scene cinematografiche per pianoforte e orchestra (2012)

• Freedom Flight per pianoforte, celesta, arpa, orchestra d’archi e batteria (2013)

• King Arthur impressioni medievali per orchestra (2015)

ORCHESTRAZIONI

• Chopin/Baleno – Studio Op. 10 N. 4 per orchestra (2008)

• Bach/Baleno – Preludio in Fa BWV 856 per orchestra da camera (2008)

• Bach/Scarlatti – Sonata L. 286 per quintetto di fiati e archi (2013)

RIDUZIONI PIANISTICHE

• Four songs (2015):

1. Stay with me – Sam Smith

2. Everglow – Coldplay

3. Reality – Lost Frequencies

4. Adventure of a Lifetime – Coldplay

• Three soundtracks (2015):

1. Universal Studios Theme

2. Star Wars

3. Tom & Jerry

• Goosebumps Theme (2015)

• Dead Silence Soundtrack (2015)

BASI MUSICALI

• Guitar Fire per due chitarre elettriche, archi sintetici e batteria (2008)

INCISIONI

COMPACT DISC

• O giorno radioso e splendido (2008) prodotto dall’Associazione Culturale Cantate Domino di Enna

COLONNE SONORE PER VIDEO DOCUMENTARI

• Calascibetta – Archeologia, Arte e Storia ai confini del Val di Noto (2008) commissionato dal comune di Calascibetta (EN) con il patrocinio della Regione Siciliana

TESI DI LAUREA

• Esplorazione sonora e linguaggio simbolico nella didattica pianistica (2015)

• Didattica strumentale ed educazione semiografica: ipotesi plurilinguistiche (2016)

SILLOGI POETICHE

• Le ali di Zeus (2013)

• Amore per la vita (2015)

• La selva dei Giganti – Cinquanta Ritratti (2016)

PUBBLICAZIONI

PER LA MUSICA

• MiniCluster: dieci pezzi facili per pianoforte in stile contemporaneo (2017)

• Il pianoforte nella didattica I – Imparare Esplorando (2017)

• Los pasos de Paloma – Argentine tango for piano – four hands (2017)

POETICHE LETTERARIE

• Quadrupede Amore (2017)