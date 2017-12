Enna: completato il muro di sostegno di Viale Caterina Savoca, entro aprile la fine dei lavori

Share 0 Share 0 Share 0



“Pur con tutte le difficoltà incontrate durante l’esecuzione dei lavori, vedi due ulteriori smottamenti che hanno messi in pericolo la stabilità dei fabbricati, con ulteriori lavorazioni non previsti in progetto, la difficoltà ad operare in zone fortemente gravose tali da impiegare macchinari particolari, prima di Natale come preventivato in sede di consegna dei lavori, si è riuscito a completare il muro di sostegno ed a riempire tutta la parte franata”, con soddisfazione è la dichiarazione dell’ing Claudio Mingoia, che ha anticipato i tempi contrattuali di realizzazione.

Da non dimenticare lo scetticismo che si era creato all’inizio (in particolare sui social e da parte dell’opposizione al Consiglio comunale) con duri attacchi per un fermo di una sola settimana, in attesa dell’arrivo del materiale necessario e della sonda per realizzare le fondazioni del muro, nel frattempo gli operai della ditta Comin di Mussomeli dell’ingegnere Claudio Mingoia, una delle ditte siciliane più qualificate in questo tipo di opere di consolidamento stradale, venivano impiegati per il risanamento del muro esistente. Il crollo avvenne il 1° novembre 2015 quando parte del viale scivolò a valle.

Una precisazione è d’obbligo: l’impresa ad oggi, oltre all’anticipazione non ha ancora incassato un euro dei lavori effettuati, pur essendo stato eseguito il 50% di quanto previsto dal contratto, gara di appalto il cui importo è di circa un milione di euro.

“Ora non resta che ripristinare i sotto servizi e il restante risanamento del muro esistente, al momento è previsto solo il rifacimento della condotta acque bianche con le relative caditoie, e qui si fa un appello all’Amministrazione Comunale ed all’Enel perchè durante il lavori si organizzano per il ripristino della fognatura e la pubblica illuminazione ed l’interramento della linea di media tensione (20.000 V)”, conclude l’ing. Claudio Mingoia.